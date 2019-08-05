Потребление электроэнергии в ЕЭС России в июле 2019 года уменьшилось на 0,5 % по сравнению с июлем 2018 года

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5 августа 2019, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика
По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в июле 2019 года составило 79,1 млрд кВт•ч, что на 0,5 % меньше объема потребления за июль 2018 года. Потребление электроэнергии в июле 2019 года в целом по России составило 80,2 млрд кВт•ч, что на 0,8 % меньше аналогичного показателя 2018 года.
В июле 2019 года электростанции ЕЭС России выработали 80,3 млрд кВт•ч, что на 0,2 % меньше, чем в июле 2018 года. Выработка электроэнергии в России в целом в июле 2019 года составила 81,4 млрд кВт•ч, что на 0,5 % меньше выработки в июле прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в июле 2019 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 41,1 млрд кВт•ч, что на 2,4 % меньше, чем в июле 2018 года. Выработка ГЭС за седьмой месяц 2019 года составила 16,9 млрд кВт•ч (на 2,2 % меньше уровня 2018 года), выработка АЭС – 17,4 млрд кВт•ч (на 6,5 % больше уровня 2018 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 4,7 млрд кВт•ч (на 2,5 % больше уровня 2018 года).
Максимум потребления мощности в июле 2019 года составил 116468 МВт, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 2471 МВт (2,1 %).
Снижение потребления электроэнергии и мощности в ЕЭС России связанно с более низкой по сравнению с прошлым годом среднемесячной температурой воздуха. В июле 2019 года ее значение составило 18,5 °С, что на 1,8 °С ниже, чем в июле прошлого года. При этом в отдельные дни середины июля 2019 года температура воздуха была ниже прошлогодних значений на 2,0 – 3,3 °С.
Данные за июль 2019 года
|
ОЭС/ Энергозона
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно июля
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно июля
2018 года, %
|
Восток (с учетом технологически изолированных энергосистем)
|
3,7
|
2,2
|
3,3
|
4,0
|
Сибирь (с учетом технологически изолированных энергосистем)
|
15,9
|
4,3
|
16,1
|
1,7
|
Урал
|
20,2
|
0,1
|
19,6
|
-0,4
|
Средняя Волга
|
8,3
|
-9,2
|
8,4
|
-2,3
|
Центр
|
17,1
|
3,2
|
17,9
|
0,0
|
Северо-Запад
|
8,1
|
-1,2
|
6,8
|
0,4
|
Юг
|
8,3
|
-8,4
|
8,1
|
-8,9
Потребление электроэнергии за семь месяцев 2019 года в целом по России составило 621,2 млрд кВт•ч, что на 0,3 % меньше, чем за такой же период 2018 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 611,9 млрд кВт•ч, что на 0,1 % больше аналогичного показателя прошлого года.
С начала 2019 года выработка электроэнергии в России в целом составила 632,7 млрд кВт•ч, что на 0,6 % больше объема выработки в январе – июле 2018 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за семь месяцев 2019 года составила 623,4 млрд кВт•ч, что на 1,1 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение семи месяцев 2019 года несли ТЭС, выработка которых составила 364,2 млрд кВт•ч, что на 2,2 % больше, чем в январе – июле 2018 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 102,6 млрд кВт•ч (на 5,2 % меньше, чем за семь месяцев 2018 года), выработка АЭС – 119,9 млрд кВт•ч (на 3,3 % больше, чем в аналогичном периоде 2018 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 35,7 млрд кВт•ч (на 0,2 % больше, чем в январе – июле 2018 года).
Данные за семь месяцев 2019 года
|
ОЭС/ Энергозона
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно января – июля 2018 года, %
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно января – июля 2018 года, %
|
Восток (с учетом технологически изолированных энергосистем)
|
29,9
|
1,2
|
27,9
|
1,6
|
Сибирь (с учетом технологически изолированных энергосистем)
|
124,5
|
1,4
|
126,7
|
0,1
|
Урал
|
154,3
|
1,7
|
150,1
|
-0,6
|
Средняя Волга
|
63,2
|
-7,6
|
63,1
|
-1,1
|
Центр
|
134,3
|
3,6
|
139,3
|
-0,1
|
Северо-Запад
|
66,3
|
1,6
|
55,0
|
-0,3
|
Юг
|
60,3
|
-2,2
|
59,1
|
-0,9
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах. Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления этих энергосистем. С 2019 года показатели потребления и выработки по ЕЭС России и ОЭС Востока формируются с учетом Западного и Центрального энергорайонов энергосистемы Республики Саха (Якутия).