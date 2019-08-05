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Модернизация

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в июле 2019 года уменьшилось на 0,5 % по сравнению с июлем 2018 года

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в июле 2019 года уменьшилось на 0,5 % по сравнению с июлем 2018 года

5 августа 2019, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в июле 2019 года составило 79,1 млрд кВт•ч, что на 0,5 % меньше объема потребления за июль 2018 года. Потребление электроэнергии в июле 2019 года в целом по России составило 80,2 млрд кВт•ч, что на 0,8 % меньше аналогичного показателя 2018 года.

В июле 2019 года электростанции ЕЭС России выработали 80,3 млрд кВт•ч, что на 0,2 % меньше, чем в июле 2018 года. Выработка электроэнергии в России в целом в июле 2019 года составила 81,4 млрд кВт•ч, что на 0,5 % меньше выработки в июле прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в июле 2019 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 41,1 млрд кВт•ч, что на 2,4 % меньше, чем в июле 2018 года. Выработка ГЭС за седьмой месяц 2019 года составила 16,9 млрд кВт•ч (на 2,2 % меньше уровня 2018 года), выработка АЭС – 17,4 млрд кВт•ч (на 6,5 % больше уровня 2018 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 4,7 млрд кВт•ч (на 2,5 % больше уровня 2018 года).

Максимум потребления мощности в июле 2019 года составил 116468 МВт, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 2471 МВт (2,1 %).

Снижение потребления электроэнергии и мощности в ЕЭС России связанно с более низкой по сравнению с прошлым годом среднемесячной температурой воздуха. В июле 2019 года ее значение составило 18,5 °С, что на 1,8 °С ниже, чем в июле прошлого года. При этом в отдельные дни середины июля 2019 года температура воздуха была ниже прошлогодних значений на 2,0 – 3,3 °С.

Данные за июль 2019 года

ОЭС/ Энергозона

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно июля
2018 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно июля

2018 года, %

Восток (с учетом технологически изолированных энергосистем)

3,7

2,2

3,3

4,0

Сибирь (с учетом технологически изолированных энергосистем)

15,9

4,3

16,1

1,7

Урал

20,2

0,1

19,6

-0,4

Средняя Волга

8,3

-9,2

8,4

-2,3

Центр

17,1

3,2

17,9

0,0

Северо-Запад

8,1

-1,2

6,8

0,4

Юг

8,3

-8,4

8,1

-8,9

Потребление электроэнергии за семь месяцев 2019 года в целом по России составило 621,2 млрд кВт•ч, что на 0,3 % меньше, чем за такой же период 2018 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 611,9 млрд кВт•ч, что на 0,1 % больше аналогичного показателя прошлого года.

С начала 2019 года выработка электроэнергии в России в целом составила 632,7 млрд кВт•ч, что на 0,6 % больше объема выработки в январе – июле 2018 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за семь месяцев 2019 года составила 623,4 млрд кВт•ч, что на 1,1 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение семи месяцев 2019 года несли ТЭС, выработка которых составила 364,2 млрд кВт•ч, что на 2,2 % больше, чем в январе – июле 2018 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 102,6 млрд кВт•ч (на 5,2 % меньше, чем за семь месяцев 2018 года), выработка АЭС – 119,9 млрд кВт•ч (на 3,3 % больше, чем в аналогичном периоде 2018 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 35,7 млрд кВт•ч (на 0,2 % больше, чем в январе – июле 2018 года).

Данные за семь месяцев 2019 года

ОЭС/ Энергозона

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно января – июля 2018 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно января – июля 2018 года, %

Восток (с учетом технологически изолированных энергосистем)

29,9

1,2

27,9

1,6

Сибирь (с учетом технологически изолированных энергосистем)

124,5

1,4

126,7

0,1

Урал

154,3

1,7

150,1

-0,6

Средняя Волга

63,2

-7,6

63,1

-1,1

Центр

134,3

3,6

139,3

-0,1

Северо-Запад

66,3

1,6

55,0

-0,3

Юг

60,3

-2,2

59,1

-0,9

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах. Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления этих энергосистем. С 2019 года показатели потребления и выработки по ЕЭС России и ОЭС Востока формируются с учетом Западного и Центрального энергорайонов энергосистемы Республики Саха (Якутия).

Компания: АО "СО ЕЭС"

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