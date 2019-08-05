Потребление электроэнергии в ЕЭС России в июле 2019 года уменьшилось на 0,5 % по сравнению с июлем 2018 года

По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в июле 2019 года составило 79,1 млрд кВт•ч, что на 0,5 % меньше объема потребления за июль 2018 года. Потребление электроэнергии в июле 2019 года в целом по России составило 80,2 млрд кВт•ч, что на 0,8 % меньше аналогичного показателя 2018 года.

В июле 2019 года электростанции ЕЭС России выработали 80,3 млрд кВт•ч, что на 0,2 % меньше, чем в июле 2018 года. Выработка электроэнергии в России в целом в июле 2019 года составила 81,4 млрд кВт•ч, что на 0,5 % меньше выработки в июле прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в июле 2019 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 41,1 млрд кВт•ч, что на 2,4 % меньше, чем в июле 2018 года. Выработка ГЭС за седьмой месяц 2019 года составила 16,9 млрд кВт•ч (на 2,2 % меньше уровня 2018 года), выработка АЭС – 17,4 млрд кВт•ч (на 6,5 % больше уровня 2018 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 4,7 млрд кВт•ч (на 2,5 % больше уровня 2018 года).

Максимум потребления мощности в июле 2019 года составил 116468 МВт, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 2471 МВт (2,1 %).

Снижение потребления электроэнергии и мощности в ЕЭС России связанно с более низкой по сравнению с прошлым годом среднемесячной температурой воздуха. В июле 2019 года ее значение составило 18,5 °С, что на 1,8 °С ниже, чем в июле прошлого года. При этом в отдельные дни середины июля 2019 года температура воздуха была ниже прошлогодних значений на 2,0 – 3,3 °С.

Данные за июль 2019 года

ОЭС/ Энергозона Выработка, млрд кВт•ч Относительно июля

2018 года, % Потребление, млрд кВт•ч Относительно июля 2018 года, % Восток (с учетом технологически изолированных энергосистем) 3,7 2,2 3,3 4,0 Сибирь (с учетом технологически изолированных энергосистем) 15,9 4,3 16,1 1,7 Урал 20,2 0,1 19,6 -0,4 Средняя Волга 8,3 -9,2 8,4 -2,3 Центр 17,1 3,2 17,9 0,0 Северо-Запад 8,1 -1,2 6,8 0,4 Юг 8,3 -8,4 8,1 -8,9

Потребление электроэнергии за семь месяцев 2019 года в целом по России составило 621,2 млрд кВт•ч, что на 0,3 % меньше, чем за такой же период 2018 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 611,9 млрд кВт•ч, что на 0,1 % больше аналогичного показателя прошлого года.

С начала 2019 года выработка электроэнергии в России в целом составила 632,7 млрд кВт•ч, что на 0,6 % больше объема выработки в январе – июле 2018 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за семь месяцев 2019 года составила 623,4 млрд кВт•ч, что на 1,1 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение семи месяцев 2019 года несли ТЭС, выработка которых составила 364,2 млрд кВт•ч, что на 2,2 % больше, чем в январе – июле 2018 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 102,6 млрд кВт•ч (на 5,2 % меньше, чем за семь месяцев 2018 года), выработка АЭС – 119,9 млрд кВт•ч (на 3,3 % больше, чем в аналогичном периоде 2018 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 35,7 млрд кВт•ч (на 0,2 % больше, чем в январе – июле 2018 года).

Данные за семь месяцев 2019 года

ОЭС/ Энергозона Выработка, млрд кВт•ч Относительно января – июля 2018 года, % Потребление, млрд кВт•ч Относительно января – июля 2018 года, % Восток (с учетом технологически изолированных энергосистем) 29,9 1,2 27,9 1,6 Сибирь (с учетом технологически изолированных энергосистем) 124,5 1,4 126,7 0,1 Урал 154,3 1,7 150,1 -0,6 Средняя Волга 63,2 -7,6 63,1 -1,1 Центр 134,3 3,6 139,3 -0,1 Северо-Запад 66,3 1,6 55,0 -0,3 Юг 60,3 -2,2 59,1 -0,9

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах. Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления этих энергосистем. С 2019 года показатели потребления и выработки по ЕЭС России и ОЭС Востока формируются с учетом Западного и Центрального энергорайонов энергосистемы Республики Саха (Якутия).