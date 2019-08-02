Проекты социальной и экологической направленности получили новую возможность финансирования через размещение облигаций

Минэкономразвития России разрабатывает меры поддержки и преференции для организаций, размещающих облигации для финансирования проектов в области экологии, социально значимых инициатив, а также для тех, чья деятельность соответствует задачам национальных и федеральных проектов.

Создание таких ценных бумаг предусмотрено обновлением Правил листинга Московской биржи и предполагает создание Сектора устойчивого развития, который состоит из трех сегментов: «зеленых» облигаций, «социальных» облигаций и облигаций национальных проектов.

«Мы поддерживаем данную инициативу Московской биржи и работаем над тем, чтобы компании и банки, привлекающие средства на проекты экологической и социальной направленности получили от Правительства Российской Федерации и Банка России дополнительные преференции, как это сделано для МСП, рынка инвестиций и инноваций», - сообщил заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов.

Концепция развития зеленых, социальных облигаций и облигаций устойчивого развития, над которой совместно работают Минэкономразвития России, профильные федеральные органы исполнительной власти, Банк России и представители бизнес-сообщества, согласно ей планируется предоставление налоговых льгот для эмитентов и поддержку Банка России для инвесторов (в том числе в виде специальных условий резервирования).

Оценка социальной значимости деятельности эмитента или инвестиционного проекта будет проводиться согласно принципам в области «зеленого»/«социального» финансирования Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA) либо Международной некоммерческой организации «Инициатива климатических облигаций» (Climate Bonds Initiative, CBI), а также при наличии независимой внешней оценки, подтверждающей соответствие указанным принципам.