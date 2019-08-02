"Ростелеком" завершил очередной этап программы устранения цифрового неравенства в Тамбовской области

«Ростелеком» в Тамбовской области завершил очередной этап федеральной программы устранения цифрового неравенства (УЦН), которая реализуется в регионе с 2015 года. За это время специалисты компании проложили 1362 километра оптики и установили мачты с передатчиками Wi-Fi в 221 населенном пункте региона. Только в 2019 году цифровой провайдер обеспечил социальным доступом в сеть тамбовских 130 сёл и деревень, для чего было построено почти 700 километров волоконно-оптических линий связи.

Владимир Кочергин, советник директора МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»: «Первую вышку по проекту УЦН в Тамбовской области мы установили в 2015 году в селе Троицкая Вихляйка Сосновского района. За последующие четыре года «Ростелеком» построил в регионе более двухсот точек доступа и проложил почти полторы тысячи километров оптики. Теперь даже в самых отдаленных тамбовских деревнях и селах людям доступны цифровые услуги наравне с жителями городов. В будущем мы реализуем третий этап программы, охватив социальным доступом в Сеть двадцать три оставшихся малых населённых пункта региона».

Для подключения к беспроводной сети через точку УЦН достаточно смартфона, ноутбука или планшета. Согласно российскому законодательству авторизоваться можно с помощью SMS или подтверждённой учётной записи единого портала Госуслуг. Сервис позволяет воспользоваться множеством цифровых услуг: оплатой счетов через онлайн-сервисы, записью ко врачу, сервисами портала госуслуг и другими.

Федеральный проект устранения цифрового неравенства стартовал в 2014 году и призван обеспечить доступом в интернет все малые населённые пункты страны, в которых проживает от 250 до 500 человек. «Ростелеком», как национальный цифровой провайдер, стал исполнителем проекта. Точки доступа УЦН обеспечивают доступ в Сеть на скорости не менее 10 Мбит/с. Всего по проекту социальным доступом в Сеть будут обеспечены почти 14 тысяч российских сёл и деревень, из них 244 – в Тамбовской области.