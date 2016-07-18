Сербская кабельно-проводниковая продукция получила новое имя: TELE-FONIKA Kable

Компания ЮМП уже несколько лет сотрудничает с NOVKABEL, производителем кабельно-проводниковой продукции высокого качества. За время сотрудничества публике были представлены преимущества «честного сечения» и соблюдения стандартов DIN на заводе NOVKABEL, что в сочетании с нулевой таможенной пошлиной между Россией и Сербией позволило предложить нашим клиентам отличный кабель и провод по приемлемой цене.



Сейчас мы анонсируем сразу две новости. Во-первых, завод NOVKABEL в Сербии закрылся на неопределенный срок. Вторая, хорошая новость – производство кабеля и провода для России не остановлено, а передано на близлежащий завод TELE-FONIKA Kable. Поставки продолжаются в штатном режиме. Предлагаем вам ознакомиться с новым брендом!



TELE-FONIKA Kable (TF Kable) – это польский производитель кабельно-проводниковой продукции с 7-ю заводами в Восточной Европе, входит в ТОП-4 крупнейших европейских производителей. 3 года назад TF Kable выкупили у NOVKABEL один из заводов в Сербии, где наладили абсолютно идентичное по качеству производство провода и кабеля. Именно этот завод теперь поставляет провода H05/07V-K и H05/07Z1-K в Россию все также с нулевой таможенной пошлиной. ЮМП заключила соглашение с TF Kable и является официальным дистрибьютором данной торговой марки в России.



Обращайте внимание на то что, если после заказа на провод H05/07V-K вы получите товар с маркировкой TF Kable – вы получаете все такой же качественный провод, как и под маркой NOVKABEL, только с завода-партнера. Дополнительным бонусом этого события станет заметное расширение номенклатуры поставляемых в Россию кабелей и проводов. Направляйте свои запросы в адрес компании ЮМП, которая обеспечит решение вопросов о производстве и поставках с компанией TF Kable за вас.