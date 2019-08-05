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Цифровая революция

Системный оператор и ОАО "Сетевая компания" совершенствуют информационный обмен

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Средней Волги» (ОДУ Средней Волги), Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан» (РДУ Татарстана) и ОАО «Сетевая компания» достигли договоренности по вопросу организации информационного обмена с применением Общей информационной модели (CIM – Common Information Model).

Системным оператором в рамках взаимодействия с ОАО «Сетевая компания» было получено подтверждение взаимной заинтересованности сторон в развитии информационного взаимодействия в соответствии со стандартами CIM.

Для решения этой задачи создана совместная рабочая группа с участием представителей ОДУ Средней Волги, РДУ Татарстана и ОАО «Сетевая компания» по организации автоматизированной передачи из ОАО «Сетевая компания» в РДУ Татарстана параметров и характеристик оборудования в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 102 в объеме уже реализованных в канонической модели АО «СО ЕЭС» классов и атрибутов. Согласно приказу Минэнерго России, в процессе оперативно-диспетчерского управления субъекты электроэнергетики должны регулярно предоставлять в диспетчерские центры Системного оператора информацию о параметрах и характеристиках линий электропередачи и оборудования объектов электросетевого хозяйства.

В рамках пилотного проекта планируется проработать вопросы информационного обмена данными о результатах расчетов величин токов короткого замыкания на шинах подстанций и передачи режимных ведомостей данных для обработки контрольного замера из ОАО «Сетевая компания» в РДУ Татарстана в формате CIM XML.

Группы стандартов МЭК 61970 и МЭК 61968 входят в число стандартов Международной электротехнической комиссии, на которых базируется Общая информационная модель (CIM). В частности, эти стандарты описывают принципы создания автоматизированных систем технологического управления энергосистемой и информационных систем корпоративного управления электросетевых компаний.

В соответствии со стандартом МЭК 61970-301 Общая информационная модель – это единые принципы описания множества элементов электроэнергетической системы, их свойств и связей между ними в виде общепризнанных и одинаково понимаемых определений и понятий. Такое унифицированное описание позволяет ликвидировать разнородность данных и улучшить качество информации об оборудовании энергообъектов, осуществлять интеграцию различных программных комплексов, выполненных независимыми изготовителями.

Компания: АО "СО ЕЭС"

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