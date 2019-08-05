Владимир Кашкин может возглавить Ассоциацию "Честная Позиция"

Сегодня, 5 августа стало известно, что Владимир Кашкин приступил к работе в «Честной Позиции» и, в настоящее время, является вероятным кандидатом на должность руководителя Ассоциации. Назначение на должность произойдет в случае положительного решения относительно предложенной кандидатуры и общего голосования всех членов Ассоциации «Честная Позиция». Ранее мы сообщали об уходе Владимира Кашкина с должности заместителя генерального директора НП «Ассоциация Электрокабель».

«...Но – сначала пришло понимание, а позже принятие простого факта – перспектив роста и развития в организации у меня нет. Так или иначе, по совокупности факторов, но его нет. Успокоиться, жить без эволюций и революций – не мое. Поэтому принял решение уволиться и уволился...», – заявил Владимир сразу после ухода.

Однако накопленные компетенции в области борьбы с фальсификатом и реальные результаты, которых достиг проект «Кабель без опасности» под руководством господина Кашкина не могли остаться незамеченными структурой, специально созданной для минимизации незаконного оборота некачественной продукции (фальсификата и контрафакта). Теперь он вероятно будет руководить всеми направлениями работы Ассоциации «Честная Позиция».

«Я нигде и никогда не заявлял, что покидаю проект. Мы расстались с АЭК. Проект будет развиваться. Также как и другие проекты «Честной Позиции» в других группах электротехники. Учредителями ЧП (Честной позиции) поставлены амбициозные задачи, в том числе – по формированию системы добровольной сертификации на рынке электротехники», – прокомментировал свое возможное назначение порталу RusCable.Ru Владимир Кашкин.

Напомним, что Ассоциация «Честная Позиция» – добровольное объединение добросовестных участников электротехнического рынка производителей и дистрибуторов, которые приняли решение не только самим соответствовать принципам добросовестного ведения бизнеса, но и активно участвовать в преобразовании электротехнического рынка для расширения приверженности своим принципам.