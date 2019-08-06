Энергетики тверского филиала "Россети Центр" проводят осмотр воздушных линий электропередачи с применением квадрокоптеров

Специалисты «Россети Центр Тверьэнерго» осуществляют осмотр воздушных линий электропередачи путем аэрографической съемки в рамках реализации ремонтной программы филиала для оценки объемов и качества выполненных работ, а также при проведении аварийно-восстановительных мероприятий при ликвидации последствий нарушений электроснабжения.

8 квадрокоптеров были приобретены тверскими энергетиками ещё в 2018 году в ходе проведения учений по организации взаимодействия и устранению массовых нарушений на электросетевых объектах региона.

Мониторинг ЛЭП - важный элемент в управлении электросетевым хозяйством. Без систематизированных данных о нарушениях в работе воздушных линий электропередачи электросетевой комплекс может быть уязвим. Воздушный осмотр ВЛ с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) позволяет наиболее эффективно оценивать техническое состояние проводов и изоляторов.

Высокое качество снимков позволяет детально рассмотреть нужный объект. Дальность полета до 4 км и скорость дрона до 60 км/ч дают возможность в короткий промежуток времени отыскать повреждение или выполнить осмотр на большом участке ЛЭП.

Специально обученные специалисты тверского филиала при помощи БПЛА осуществляют плановый мониторинг - облеты воздушных линий, съемку на малых и средних высотах, выявление дефектов и нарушений. Также при помощи беспилотников специалисты филиала инспектируют ход расчистки и расширения просек подрядными организациями, осуществляют контроль состояния охранной зоны воздушных линий, определяют пространственные (3D) нарушения габаритов просеки и проводов, выполняют сопровождение строительных работ и реконструкции ВЛ.

Одним из важнейших направлений применения квадрокоптеров в Тверьэнерго является оперативный поиск повреждений во время проведения аварийно-восстановительных работ при нарушениях электроснабжения под воздействием неблагоприятных погодных явлений. Энергетики проводят осмотр ВЛ на средних высотах, ночью - с фотовспышкой или тепловизором. Квадрокоптер обследует ЛЭП в труднодоступных районах со сложным рельефом местности. Применение БПЛА позволяет в несколько раз сократить сроки обнаружения неполадки и проведения восстановительных работ.

«Территория Тверской области отличается лесистостью и обилием болот. Воздушный мониторинг линий электропередачи с помощью беспилотных летательных аппаратов имеет ряд весомых преимуществ по сравнению с наземными методами обследования, - отмечает заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тверьэнерго» Манвел Мажонц. - Это позволяет наиболее эффективно оценивать техническое состояние воздушных линий в труднодоступных местах, обнаружить в любое время суток акты несанкционированной деятельности сторонних лиц в охранных зонах, увеличить скорость получения информации и передавать в режиме реального времени качественные данные о дефектах проводов при воздействии неблагоприятных погодных условий, значительно снизить сроки проведения восстановительных работ, а значит – повысить надежность электроснабжения потребителей Тверской области. Так, за 6 месяцев 2019 года количество нарушений электроснабжения в сети 35-110кВ снизилось на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в сети 6-10кВ кВ снижение аварийности составило 77%».