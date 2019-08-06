На уфимском предприятии ОДК подготовят наставников для центра профессионального образования Ростеха

На Уфимском моторостроительном производственном объединении (ОДК-УМПО) Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех начался отбор наставников для центра профессионального образования авиационного кластера Ростеха. Здесь будут подготовлены 500 наставников из числа опытных производственников предприятия.

В центре профобразования, создаваемом на базе ОДК-УМПО, планируется готовить специалистов востребованных рабочих профессий по системе дуального образования по таким направлениям, как обработка металлов резанием и мехатроника. Дуальный подход предполагает, что теория займет около 30% учебного времени, а 70% будет отдано практике.

Планируется, что эти специалисты помогут студентам освоить будущую профессию на практике, в цехах. В настоящее время разрабатывается программа подготовки наставников. Курс ориентирован на европейский опыт так же, как и учебная программа для ребят: преподаватели профильных дисциплин уже прошли обучение в образовательном центре BBW в Германии.

Центр разместится на производственной площадке объединения и вместе с имеющимися учебными мастерскими составит единый комплекс. В нем планируется установить 150 современных станков, в том числе 50 – с числовым программным управлением.

В сентябре первая группа студентов начнет обучение по новым программам. Окончательный запуск центра намечен на 2021 год.