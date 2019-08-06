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Инвестиции (проекты)

Подрядчик начал возводить второй мусоросжигательный завод в Подмосковье

Компания "РТ-Инвест" (крупнейший региональный оператор Подмосковья, инвестор создания четырех мусоросжигательных заводов в регионе) начала строительство второго завода, который будет расположен в Наро-Фоминском городском округе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в понедельник.

"РТ-Инвест" приступил к строительству второго подмосковного завода по термической переработке отходов в энергию <…> По итогам тендера турецкая корпорация "Енигюн" выбрана генеральным подрядчиком строительства. По проекту завод будет перерабатывать 700 тыс. т твердых коммунальных отходов в год и генерировать 75 МВт электроэнергии", - сказал собеседник агентства.

Сумма договора с турецким подрядчиком составила 6 млрд рублей, общий объем инвестиций в Наро-Фоминский завод превысит 30 млрд рублей, добавил он.

Предприятие будут возводить в два этапа: сначала обустроят котлован и дороги, возведут монолитные конструкции главного корпуса. Затем построят здания, проложат коммуникации и поставят оборудование.

Ранее передавалось, что создаваемые "РТ-Инвест" МСЗ станут частью новой системы обращения с отходами Московской области. Они смогут обезвреживать до 700 тыс. т в год и вырабатывать 70 МВт электроэнергии каждый, первые два планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, остальные - в 2022 году. Первые два будут расположены в Воскресенском и Наро-Фоминском районах, третий и четвертый в Богородском городском округе и Солнечногорском районе. Третий и четвертый заводы предполагается начать строить осенью 2019 года.

Новая инфраструктура Московской области по обращению с отходами будет состоять из 12 комплексов по первичной переработке мусора, 13 сортировок и четырех мусоросжигательных заводов. Система будет базироваться на принципе раздельного сбора отходов от населения. В среднем мощность комплексов по переработке мусора будет составлять порядка 350 тыс. т в год. Таким образом, с учетом МСЗ новая инфраструктура обращения с мусором в Подмосковье сможет совокупно обрабатывать, утилизировать и сжигать порядка 7 млн т отходов к 2022 году. Инвестиции в нее министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин оценивал в 160 млрд рублей (120 млрд - стоимость четырех МСЗ).

ТАСС

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