"Россети Северный Кавказ" поставили под напряжение первую секцию шин на подстанции "Головная" в КЧР

Специалисты филиала Россети Северный Кавказ - «Карачаево-Черкесскэнерго» завершили пуско-наладочные работы и поставили под напряжение первую секцию шин на подстанции 110/6 кВ «Головная» в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии.

Сейчас идет поэтапный перевод на поставленную под напряжение первую секцию шин потребителей, проживающих в южной части города Усть-Джегута, промышленных и ресурсоснабжающих предприятий, в том числе гипсового завода, водоснабжающей организации, Большого Ставропольского канала и других.

Для подключения нового объекта генерации – Усть-Джегутинской МГЭС – от подстанции «Головная» до границы земельного участка заявителя построены две линии электропередачи 6 кВ протяженностью 1,5 км каждая.



Ввод нового объекта генерации суммарной установленной мощностью генераторов 5,6 МВт планируется в 2019 году. К завершению его строительства филиал «Карачаево-Черкесскэнерго» оснастит подстанцию «Головная» новым оборудованием и полностью подготовит питающий центр к приему в сеть электроэнергии от Усть-Джегутинской МГЭС.