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Модернизация

"Россети Северный Кавказ" поставили под напряжение первую секцию шин на подстанции "Головная" в КЧР

Россети Северный Кавказ, Карачаево-Черкесскэнерго

Специалисты филиала Россети Северный Кавказ - «Карачаево-Черкесскэнерго» завершили пуско-наладочные работы и поставили под напряжение первую секцию шин на подстанции 110/6 кВ «Головная» в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии.

Сейчас идет поэтапный перевод на поставленную под напряжение первую секцию шин потребителей, проживающих в южной части города Усть-Джегута, промышленных и ресурсоснабжающих предприятий, в том числе гипсового завода, водоснабжающей организации, Большого Ставропольского канала и других.

Для подключения нового объекта генерации – Усть-Джегутинской МГЭС – от подстанции «Головная» до границы земельного участка заявителя построены две линии электропередачи 6 кВ протяженностью 1,5 км каждая.

Ввод нового объекта генерации суммарной установленной мощностью генераторов 5,6 МВт планируется в 2019 году. К завершению его строительства филиал «Карачаево-Черкесскэнерго» оснастит подстанцию «Головная» новым оборудованием и полностью подготовит питающий центр к приему в сеть электроэнергии от Усть-Джегутинской МГЭС.

«После завершения техперевооружения питающего центра мы не только будем принимать в сеть электроэнергию от Усть-Джегутинской МГЭС, но и за счет значительного обновления оборудования улучшим качество электроснабжения других потребителей, получающих электроэнергию от нашей подстанции», - подчеркнул первый заместитель директора-главный инженер филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Александр Лысенко.

Компания: Россети Северный Кавказ

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