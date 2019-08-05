Россети Центр и Приволжье оперативно восстанавливает электроснабжение в Удмуртии

Неблагоприятные погодные условия - порывы ветра до 20 м/с, сильный дождь вызвали локальные отключения электроэнергии на территории Удмуртской Республики. Наиболее пострадали от воздействия стихии Завьяловский, Можгинский, Малопургинский, Каракулинский и Воткинский районы.

Службы «Удмуртэнерго», приведенные в режим повышенной готовности, оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию. Ремонтные бригады незамедлительно приступили к ликвидации последствий непогоды.

В восстановительных работах задействованы 48 бригад, 168 человек и 54 единиц техники. Для электроснабжения социально значимых объектов задействованы резервные источники электроснабжения (РИСЭ).

Сообщения о нарушении электроснабжения отрабатываются в оперативном режиме, энергетики находятся на постоянной связи с потребителями, органами власти, подразделениями ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, коммунальными службами.

В целях информирования населения по вопросам электроснабжения, в том числе при проведении плановых работ, а также в случае возникновения внештатных ситуаций, в «Россети Центр и Приволжье» функционирует круглосуточный Контакт-центр. Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы потребителям следует обращаться по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Также по вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться на портал ПАО «Россети» «Светлая страна» https://светлаястрана.рф. Сообщения о проблемах обрабатываются централизованно, в единой Службе модерации ПАО «Россети».