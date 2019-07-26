"ССТэнергомонтаж" примет участие в конференции "Гипровостокнефть"

Инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж» (бизнес-подразделение ГК «ССТ») представит свой опыт и расскажет об инновациях в сфере систем электрообогрева на конференции «Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие».

Мероприятие пройдет с 21 по 22 августа 2019 года в г. Самаре и в четвертый раз соберет всех профессионалов, представляющих решения и услуги для обеспечения бесперебойной работы предприятий нефтегазового сектора. Участники конференции обсудят технологии и методы обустройства месторождений нефти, повышения энергоэффективности инфраструктурных объектов, рассмотрят новые подходы в строительстве и ремонте. Отдельная часть программы будет посвящена цифровизации нефтегазовой отрасли.

Компания «ССТэнергомонтаж» ежегодно принимает участие в конференции. Организатор мероприятия — АО «Гипровостокнефть», ведущий научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт в российской нефтяной отрасли. Спикером от «ССТэнергомонтаж» выступит Сергей Малахов, руководитель офиса по работе с проектными институтами. Он представит опыт компании в реализации проектов по оснащению системами электрообогрева «под ключ». Сергей Малахов также расскажет о новых и прорывных решениях ГК «ССТ» в области электротехники, среди которых система обогрева сверхпротяженных трубопроводов VeLL (до 150 км без устройства сопроводительной сети), а также первая российская многоуровневая интегрированная система управления обогревом ConTrace.

«ССТэнергомонтаж» предоставляет заказчику комплексный подход, имеет большой опыт и компетенции, позволяющие реализовывать ежегодно свыше 1000 проектов разного уровня сложности в России и за рубежом. Компания прошла процедуру вендор-листинга у крупнейших EPC-контракторов с мировым именем, среди которых Linde, Technip, Total, Petrofac, WorleyParsons, Maire Tecnimont и другие.

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