Самарские предприятия получат 1 млрд рублей для повышения производительности труда

Предприниматели Самарской области смогут в 2020 году получить льготные кредиты на общую сумму 1 млрд рублей для реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", сообщили ТАСС в региональном правительстве.

"Промышленные предприятия Самарской области смогут получить льготные целевые займы на сумму 1 млрд рублей", - сказала собеседница агентства.

Кредиты будут выдавать предприятиям, работающим в области импортозамещения и производстве конкурентоспособной продукции гражданского назначения. По данным правительства области, из регионального бюджета выделят 300 млн рублей, из федерального - 700 млн рублей. Выплаты будет осуществлять региональный фонд развития промышленности, о создании которого в марте 2019 года сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Министерство промышленности и торговли региона разработало проект постановления о создании фонда, и "в ближайшее время он будет подписан", сообщили в региональном правительстве.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, таких как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и строительство.

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ТАСС