Более 355 миллионов направили "Россети Северный Кавказ" на ремонт электросетевого оборудования Ставрополья

«Россети Северный Кавказ» готовят к работе в предстоящий период пиковых нагрузок сети Ставропольского края. В этом году филиалом «Ставропольэнерго» капитально отремонтировано свыше 2 500 км линий электропередачи основной питающей и распределительной сети, 587 трансформаторных подстанций 6/10-0,4 кВ. На весь выполненный в этом году комплекс работ энергетики направили более 355 млн рублей.



Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей края энергетики расчистили трассы воздушных линий электропередачи от близко растущих деревьев, чтобы в ветреную погоду растительность не повредила провода и не стала причиной отключений. На сегодняшний день специалисты компании освободили от поросли почти 65 гектаров трасс воздушных линий. Это соизмеримо с площадью почти 93 футбольных полей.



Особое внимание энергетики уделили сетям в сельской местности. Более чем в 200 сельских поселениях Ставрополья специалисты заменили почти 4 000 опор воздушных линий электропередачи, свыше 1 000 км провода классом напряжения 0,4-10 кВ. Энергетики завершают работы в селах Благодатное, Рогатая Балка Петровского городского округа, Прасковея, Покойное Буденновского района, поселке Октябрь, селе Бешпагир Грачевского района.

«Компания ведет планомерную подготовку электросетевого комплекса к работе в осенне-зимний период. До конца года мы направим на ремонт электросетевого оборудования еще 410 млн рублей, чтобы завершить запланированный объем работ и своевременно подготовиться к периоду пиковых нагрузок», - отметил первый заместитель директора - главный инженер филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Павел Зинченко.

Значительный объем работ выполнен специалистами энергокомпании без привлечения подрядных организаций. Эта форма работы уже показала свою эффективность при плановых ремонтах прошлого года.

