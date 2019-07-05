Филиал "Мордовэнерго" реконструирует несколько подстанций

В 3 квартале текущего года в рамках инвестиционной программы филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») - «Мордовэнерго» на 2019 год продолжаются работы по ключевому объекту - реконструкции энергетического производственно-технологического комплекса сооружения подстанции ПС 110/35/6 кВ «Алексеевка».

Энергетики также планируют провести модернизацию диспетчерского щита в здании оперативно-диспетчерской службы Ковылкинского РЭС, осуществить реконструкцию существующего распределительного устройства РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Большая Елховка» в части замены вакуумных выключателей на подстанции и замены устройств релейной защиты и автоматики на микропроцессорные. В 3 квартале планируется завершить работы по реконструкции трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в Лямбирском, Ромодановском и Рузаевском районах Мордовии.

В рамках исполнения обязательств сетевой организации по договорам технологического присоединения в настоящее время выполняется реконструкция энергетического производственно-технологического комплекса ПС 110/10 кВ «Большая Елховка», а также монтаж двух ячеек 10 кВ на ПС 110 кВ «ГКС» для электроснабжения мясоперерабатывающего комплекса в Торбеевском районе. Продолжится строительство линий электропередач 0,4-10 кВ и монтаж узлов учета для электроснабжения телевизионных ретрансляторов, расположенных в районах республики.