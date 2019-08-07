На площадке АЭС "Руппур" (Бангладеш) завершено бетонирование фундаментной плиты машинного зала блока №2

6 августа 2019 года были завершены работы по бетонированию фундаментной плиты машинного зала блока №2 АЭС «Руппур» (Бангладеш). В конструктив плиты было уложено 3782 тонн арматуры и 23550 кубических метров бетона.

Как отметил вице-президент-директор проекта по сооружению АЭС «Руппур» АО ИК «АСЭ» Сергей Ласточкин, это важный этап сооружения, после которого начнутся работы по возведению стен машинного зала энергоблока №2. Уже сейчас специалисты на площадке сооружения первой АЭС в Бангладеш приступили к работам этого периода.

6 августа 2019 года на площадку АЭС «Руппур» также были доставлены конструкции опорной фермы для энергоблока №1.

Работы по сооружению АЭС «Руппур» ведутся в соответствии с графиком.

Для справки:

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Генподрядчик строительства АЭС «Руппур» — «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион «Росатома»).

Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на энергоблоке № 1 Нововоронежской АЭС-2. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности. В 2017 года новый российский энергоблок был назван в числе трех лучших атомных блоков мира по версии влиятельного международного издания POWER (США). В 2015-2016 годах были проведены подготовительные работы на стройплощадке, разработана рабочая документация, а также материалы обоснования лицензий на размещение и сооружение блоков. В 2017 году реализация проекта сооружения АЭС «Руппур» продолжилась в соответствии с графиком. 4 ноября 2017 года регулирующий орган Бангладеш (BAERA) выдал лицензию на проектирование и сооружение станции. 30 ноября 2017 года состоялась торжественная церемония заливки «первого бетона» в основание энергоблока № 1 АЭС «Руппур». А 14 июля 2018 года началась активная фаза строительства энергоблока № 2 АЭС «Руппур» — состоялась торжественная церемония заливки «первого бетона» в основание энергоблока. 20 августа 2018 года на энергоблоке №1 начался монтаж устройства локализации расплава ядерного топлива («ловушка расплава», УЛР). Каждый этап сооружения АЭС «Руппур» в Бангладеш находится под строгим контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и национального регулирующего органа.

АСЭ (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») создан путем объединения ведущих компаний отрасли: АО ИК «АСЭ» (Нижний Новгород), АО «Атомстройэкспорт» (Москва), АО «Атомэнергопроект» (Москва) и АО «АТОМПРОЕКТ» (Санкт-Петербург). АСЭ является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, занимая около 30% глобального рынка сооружения АЭС. Инжиниринговый дивизион ведет свою деятельность в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 80% портфеля заказов приходится на проекты за рубежом. Реализует проекты по проектированию и сооружению АЭС большой мощности, оказывает полный спектр услуг EPC, EPC(M) и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами.

Департамент коммуникаций АО ИК «АСЭ»