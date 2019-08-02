Нефтеюганский филиал компании "Россети Тюмень" завершает ремонт линий электропередачи

Филиал «Нефтеюганские электрические сети» компании «Россети Тюмень» (бренд АО «Тюменьэнерго») завершает ремонт воздушных линий электропередачи: 33 ВЛ из 44 запланированных уже полностью готовы к работе в период максимальных нагрузок.

До конца лета на линиях электропередачи 10 кВ «Выкатная – Реполово», «Выкатная – Сибирский» и отпайке Добрино на ВЛ «Ханты-Мансийская – Базьяны» 105 деревянных опор будут заменены на металлические. Эта мера обеспечит устойчивость ЛЭП, обеспечивающих электроснабжение труднодоступных населённых пунктов Ханты-Мансийского района Реполово и Сибирский, расположенных на западном берегу Иртыша. Для снижения рисков травматизма сторонних лиц на ВЛ 10 кВ «Выкатная – Сибирский» было подвешено 3,2 км самонесущего изолированного провода вместо устаревшего неизолированного.

«В первую очередь СИП смонтировали на той части линии, которая проходит через посёлок Сибирский, чтобы обеспечить безопасность жителей. Применение такого провода усиливает надёжность электроснабжения потребителей, ведь он хорошо выдерживает испытание грозой, сильным ветром, гололедицей и другими неблагоприятными погодными условиями», – подчеркнул исполняющий обязанности главного инженера Нефтеюганских электрических сетей Иван Игнатьев.

На участке ВЛ 110 кВ «Ленинская – Широковская», пересекающем трассу Р-404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» заменили две промежуточные опоры на более прочные анкерные и в результате увеличили габариты над автодорогой федерального значения. Для снижения количества отключений оборудования, связанных с жизнедеятельностью птиц, а также исключения гибели пернатых от поражения электрическим током в зоне обслуживания нефтеюганского филиала устанавливают более 1600 птицезащитных устройств в местах гнездования и по пути миграции птиц. В завершающей стадии находится расчистка охранных зон ВЛ от поросли: в августе будут расчищены последние 220 га из 767,3 запланированных.