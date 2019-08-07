Объем вводов ветровой генерации в Европе составил 4,9 ГВт в первой половине 2019 г.

По данным ассоциации Wind Europe, объем вводов новой ветровой генерации в Европе в первой половине 2019 г. составил 4,9 ГВт. При этом, на долю материковых ВЭС пришлось 3 ГВт (3,3 ГВт за аналогичный период 2018 г.), а офшорных ВЭС – 1,9 ГВт (1,1 ГВт за аналогичный период 2018 г.).

Странами, лидирующими в разработке проектов строительства материковой ветровой генерации, являются: Франция (523 МВт), Швеция (459 МВт) и Германия (287 МВт). В разработке проектов строительства офшорной ветровой генерации лидируют: Великобритания (931 МВт), Дания (374 МВт) и Бельгия (370 МВт).

Самым крупным из строящихся объектов офшорной ветровой генерации является ВЭС Hornsea мощностью 1 214 МВт, которая сооружается в Северном море у побережья Великобритании. Первая ветровая турбина ВЭС Hornsea была введена в эксплуатацию в феврале 2019 г., а полностью ввести станцию в эксплуатацию планируется к 2020 г. В перспективе в Европе к 2021-2022 гг. планируется ввести в эксплуатацию 5,9 ГВт мощности ветровой генерации.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata