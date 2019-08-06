"Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго" ведет реконструкцию ВЛ 110 кВ "Елино – Подвязье"

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7 августа 2019, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, РЯЗАНЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
В рамках годовой инвестиционной программы энергетики «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» приступили к реализации комплекса мероприятий по реконструкции воздушной линии (ВЛ) 110 кВ «Елино – Подвязье», которая проходит по территории Захаровского и Рязанского районов Рязанской области.
Это второй этап масштабной реконструкции энергообъекта. Первый был проведен в 2018 году и включал в себя замену 11 опор и 10 км провода. В 2019-м энергетики заменят еще 35 железобетонных и металлических опор, более 2 700 изоляторов и 15 км провода с увеличением сечения с 95 до 150 мм², установят на линии 250 птицезащитных устройств.
«Линия электропередачи «Елино – Подвязье» включена в транзит 110 кВ, который связывает крупнейшую в Рязанской области подстанцию Приокского ПМЭС 500 кВ «Михайловская», расположенную в п. Электрик Михайловского района, и подстанцию 110 кВ «Дягилево» в Рязани. «В результате проведенных работ увеличится пропускная способность линии, ее эксплуатационная надежность и долговечность, снизятся технологические потери электроэнергии в сетях, - подчеркнул врио первого заместителя директора - главного инженера «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» Алексей Лопатин. - Реконструкция ВЛ приведет к повышению надежности и качества электроснабжения потребителей, особенно при проведении летних ремонтных работ в условиях временного снижения теплоэлектроцентралями выработки электроэнергии и отключения других линий электропередачи, питающих областной центр».