"Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго" ведет реконструкцию ВЛ 110 кВ "Елино – Подвязье"

В рамках годовой инвестиционной программы энергетики «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» приступили к реализации комплекса мероприятий по реконструкции воздушной линии (ВЛ) 110 кВ «Елино – Подвязье», которая проходит по территории Захаровского и Рязанского районов Рязанской области.

Это второй этап масштабной реконструкции энергообъекта. Первый был проведен в 2018 году и включал в себя замену 11 опор и 10 км провода. В 2019-м энергетики заменят еще 35 железобетонных и металлических опор, более 2 700 изоляторов и 15 км провода с увеличением сечения с 95 до 150 мм², установят на линии 250 птицезащитных устройств.