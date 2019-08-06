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Модернизация

"Россети" готовят энергию саммита "Россия – Африка" в Сочи

Россети готовят энергию саммита Россия – Африка в Сочи

7 августа 2019, 18:00
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Заместитель генерального директора – главный инженер компании «Россети» Андрей Майоров осмотрел энергообъекты на территории Главного медиацентра (ГМЦ) в Олимпийском парке г. Сочи, где в октябре текущего года пройдет саммит «Россия – Африка».

Андрей Майоров ознакомился с прилегающей территорией ГМЦ, на которой пройдет выставка военно-промышленного комплекса, проверил готовность диспетчерского пункта ситуационно-аналитического центра и проинспектировал работу Нижнеимеретинского сетевого участка Сочинского филиала «Россети Кубань» (бренд компании «Кубаньэнерго»), осуществляющего оперативно-техническое обслуживание внутренних сетей ГМЦ.

Андрей Майоров отметил надежный уровень эксплуатации электроустановок места проведения предстоящего мероприятия, а также хорошее состояние электрооборудования и его надлежащий внешний вид. 

Главный инженер компании отметил, что «Россети» полностью готовы к обеспечению надежного и качественного электроснабжения всех объектов, задействованных в ходе проведения саммита.

Компания: Россети Кубань

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