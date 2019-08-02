Стартовали научно-исследовательские работы по формированию классификатора строительной информации для создания и ведения BIM-моделей

Научно-исследовательские работы по формированию классификатора строительной информации для создания и ведения информационных моделей объектов капитального строительства выполнит АО «ЦНИИПромзданий» до конца 2019 года. Заказчиком работ выступает Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве (ФАУ «ФЦС»). Работы выполняются в рамках госзадания, утвержденного Минстроем России.

Выполнение научно-исследовательских работ по формированию классификатора строительной информации для создания и ведения информационных моделей объектов капстроительства и его гармонизации с действующими международными, общероссийскими и ведомственными классификаторами, направлено на выполнение поручения Президента РФ.

Внедрение единой классификации строительной информации ляжет в основу качественно и технологически новой организации взаимодействия участников стройотрасли, сообщил директор ФАУ «ФЦС» Андрей Басов.

«Разработка классификатора строительной информации является первоочередным шагом для эффективного внедрения технологий информационного моделирования в строительстве на государственном уровне. Использование классификатора строительной информации сделает возможным индексацию и структурирование всего объема проектных данных, обеспечит удобный доступ к ним и позволит однозначно идентифицировать состав и структуру информационной модели на каждом из этапов жизненного цикла объекта капстроительства», – подчеркнул Андрей Басов.

По его словам, работы по формированию классификатора продолжаться в следующем году.

«К концу 2020 года в тестовом режиме планируется запустить подсистему ведения классификатора, оператором которой выступит ФАУ «ФЦС”», - сказал руководитель учреждения.

Договором предусмотрено проведение следующих научно-исследовательских работ:

Разработка научно обоснованной структуры классификатора строительной информации для создания и ведения информационных моделей объектов капитального строительства»;

Разработка научно-методических и алгоритмических основ классификатора строительной информации для создания и ведения информационных моделей объектов капитального строительства в части формирования классификационных таблиц функциональных и технических систем;

Разработка научно-методических и алгоритмических основ классификатора строительной информации для создания и ведения информационных моделей объектов капитального строительства в части формирования классификационных таблиц компонентов;

Разработка научно-методических и алгоритмических основ классификатора строительной информации для создания и ведения информационных моделей объектов капитального строительства в части формирования базовых классификационных таблиц строительных характеристик;

Разработка методики кодирования элементов информационной модели объекта капитального строительства на основе классификатора строительной информации для создания и ведения информационных моделей объектов капитального строительства;

Разработка научно обоснованной архитектуры информационной системы, обеспечивающей формирование и ведение классификатора строительной информации.

Работы по контракту должны быть завершены д о 31 декабря 2019 года