Стартовали научно-исследовательские работы по формированию классификатора строительной информации для создания и ведения BIM-моделей

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7 августа 2019, 16:15
Рубрика: Наука
Метки: BIM, МИНСТРОЙ
Отрасль: Строительство
Научно-исследовательские работы по формированию классификатора строительной информации для создания и ведения информационных моделей объектов капитального строительства выполнит АО «ЦНИИПромзданий» до конца 2019 года. Заказчиком работ выступает Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве (ФАУ «ФЦС»). Работы выполняются в рамках госзадания, утвержденного Минстроем России.
Выполнение научно-исследовательских работ по формированию классификатора строительной информации для создания и ведения информационных моделей объектов капстроительства и его гармонизации с действующими международными, общероссийскими и ведомственными классификаторами, направлено на выполнение поручения Президента РФ.
Внедрение единой классификации строительной информации ляжет в основу качественно и технологически новой организации взаимодействия участников стройотрасли, сообщил директор ФАУ «ФЦС» Андрей Басов.
«Разработка классификатора строительной информации является первоочередным шагом для эффективного внедрения технологий информационного моделирования в строительстве на государственном уровне. Использование классификатора строительной информации сделает возможным индексацию и структурирование всего объема проектных данных, обеспечит удобный доступ к ним и позволит однозначно идентифицировать состав и структуру информационной модели на каждом из этапов жизненного цикла объекта капстроительства», – подчеркнул Андрей Басов.
По его словам, работы по формированию классификатора продолжаться в следующем году.
«К концу 2020 года в тестовом режиме планируется запустить подсистему ведения классификатора, оператором которой выступит ФАУ «ФЦС”», - сказал руководитель учреждения.
Договором предусмотрено проведение следующих научно-исследовательских работ:
Работы по контракту должны быть завершены д о 31 декабря 2019 года