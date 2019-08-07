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Инвестиции (проекты)

В Смоленске будут производить "черные ящики"

В Смоленске будут производить черные ящики

7 августа 2019, 13:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЭЛЕКТРОНИКА
Отрасль: Электротехника 

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Смоленский завод «Измеритель» будет производить авиационные бортовые самописцы, регистрирующие параметры полета летательного аппарата и речевые переговоры экипажа («черные ящики») для производства истребителей Су-57, сообщают в департаменте инвестразвития региона.

Напомним, «Измеритель» входит в структуру концерна «Радиоэлектронные технологии» государственной корпорации «Ростех».

С 2016 года предприятие реализует инвестпроект по техническому перевооружению и реконструкции сборочно-монтажного и испытательного производства. Только в 2018-м объем инвестиций в основной капитал завода составил 500 млн рублей, в 2019 году запланированы инвестиции в том же объеме.

Согласно ИАС Seldon.Basis, генеральный директор предприятия — Сергей Андреев. Уставной капитал — 327,17 млн рублей. Большая часть УК принадлежат АО «КРЭТ» (70,08%). Еще 29,92% принадлежат АО «КАО». Чистая прибыль по итогам 2017 года составила 240,19 млн рублей.

Гудвилл

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