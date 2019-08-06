Ярославские энергетики выполнят техприсоединение нового ФОКа в Угличе

Филиал «Россети Центр Ярэнерго» в этом году подключит к электрическим сетям новый физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне «Мирный-2» города Углич Ярославской области. Мощность присоединяемого объекта составит 177 кВт.

Для технологического присоединения спортивного объекта филиал «Россети Центр Ярэнерго» выполнит строительство новой трансформаторной подстанции (ТП) мощностью 2х250 кВА и реконструкцию двух существующих ТП мощностью 2х400 кВА каждая с установкой дополнительных ячеек. Кроме того, энергетики построят более одного километра кабельных линий (КЛ) 6 кВ и около 0,02 км КЛ 0,4 кВ. В Ярэнерго планируют завершить работы уже в августе текущего года.

Общая площадь нового ФОК – 2400 квадратных метров. На его территории предусмотрено обустройство двух бассейнов – взрослого и детского, зала для сухого плавания и тренажерного зала. Этот ФОК – один из пяти, создание которых предусмотрено в Ярославской области в рамках программы «Газпром – детям».