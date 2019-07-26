 
Подписаться на новости
Модернизация

Электроснабжение отдаленных сел Ольховского района Волгоградской области стало надежнее

Электроснабжение отдаленных сел Ольховского района Волгоградской области стало надежнее

8 августа 2019, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

217 просмотров

Специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» завершили капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ от подстанции «Солодча», питающей отдаленные населенные пункты Ольховского района: Тишанка, Дмитриевка, Захаровка и Солодча, в которых проживают около 2,5 тыс. человек.

В ходе масштабных ремонтных работ специалисты компании заменили 76 опор, 5,7 км провода, 594 изолятора и отремонтировали 4 комплектных трансформаторных подстанции. Проведенные ремонтные работы увеличили пропускную способность и энергоэффективность оборудования, значительно снизили вероятность технологических нарушений и повысили надежность электроснабжения. В предстоящий осенне-зимний период потребители этих малых хуторов и сел, в том числе и расположенные там социально значимые объекты, войдут со стабильным энергоснабжением.

Компания: Россети Юг

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Беспилотники
Чурапчинские энергетики проводят ремонтные работы на ВЛ
В Курскэнерго растет число исполненных договоров по технологическому присоединению
145 километров линий подготовили к зиме лабинские энергетики
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно