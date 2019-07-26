Электроснабжение отдаленных сел Ольховского района Волгоградской области стало надежнее

Специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» завершили капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ от подстанции «Солодча», питающей отдаленные населенные пункты Ольховского района: Тишанка, Дмитриевка, Захаровка и Солодча, в которых проживают около 2,5 тыс. человек.

В ходе масштабных ремонтных работ специалисты компании заменили 76 опор, 5,7 км провода, 594 изолятора и отремонтировали 4 комплектных трансформаторных подстанции. Проведенные ремонтные работы увеличили пропускную способность и энергоэффективность оборудования, значительно снизили вероятность технологических нарушений и повысили надежность электроснабжения. В предстоящий осенне-зимний период потребители этих малых хуторов и сел, в том числе и расположенные там социально значимые объекты, войдут со стабильным энергоснабжением.