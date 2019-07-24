Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" поздравил орловчан с Днем города

"ЭКО Компаунд Групп"
8 августа 2019, 16:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Кабельная промышленность
5 августа город Орел отметил 76-ю годовщину освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков и 453-ю годовщину основания города. Благодаря мужеству, стойкости и массовому героизму защитников города в борьбе за свободу и независимость Отечества, городу Орлу было присвоено почётное звание «Город воинской славы».
Коммерческий директор Кабельного Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" Хромов Сергей Анатольевич поздравил жителей города с праздником, а также отправился с визитом к ветерану Великой Отечественной Войны Ворохобкину Сергею Яковлевичу.
Сергей Яковлевич – заслуженный экономист России, 41 год проработал во Всероссийском научно-исследовательском институте селекции плодовых культур, более известном как плодово-ягодная станция. Война закончилась, когда Сергею Яковлевичу было чуть больше 18-ти. В армию призвали, но в действующий состав не вошел — работал в хозяйственной части, обеспечивающей нужды фронта. После Победы был направлен в родное село Морево Дмитровского района на восстановление колхоза.
В свои 92 года Сергей Яковлевич жизнерадостный, энергичный человек, поддерживает свое здоровье ежедневными длительными прогулками, работает на земельном участке и просто радуется каждому дню.
От всей души поздравляем ветеранов и жителей города с этой знаменательной датой!
Коллектив Кабельного Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"