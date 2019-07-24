Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" поздравил орловчан с Днем города

5 августа город Орел отметил 76-ю годовщину освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков и 453-ю годовщину основания города. Благодаря мужеству, стойкости и массовому героизму защитников города в борьбе за свободу и независимость Отечества, городу Орлу было присвоено почётное звание «Город воинской славы».



Коммерческий директор Кабельного Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" Хромов Сергей Анатольевич поздравил жителей города с праздником, а также отправился с визитом к ветерану Великой Отечественной Войны Ворохобкину Сергею Яковлевичу.



Сергей Яковлевич – заслуженный экономист России, 41 год проработал во Всероссийском научно-исследовательском институте селекции плодовых культур, более известном как плодово-ягодная станция. Война закончилась, когда Сергею Яковлевичу было чуть больше 18-ти. В армию призвали, но в действующий состав не вошел — работал в хозяйственной части, обеспечивающей нужды фронта. После Победы был направлен в родное село Морево Дмитровского района на восстановление колхоза.



В свои 92 года Сергей Яковлевич жизнерадостный, энергичный человек, поддерживает свое здоровье ежедневными длительными прогулками, работает на земельном участке и просто радуется каждому дню.



От всей души поздравляем ветеранов и жителей города с этой знаменательной датой!



Коллектив Кабельного Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"