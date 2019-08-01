На обеспечение экологически безопасного производства в первом полугодии 2019 года Смоленскэнерго направило около 2,6 млн рублей

На реализацию мероприятий экологической политики компании за прошедшие 6 месяцев 2019 года филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» направил почти 2,6 млн рублей.

Основными задачами в области реализации экологических программ филиала за первое полугодие текущего года стали: контроль соблюдения природоохранного законодательства в структурных подразделениях филиала; организация полного первичного учета отходов и ведение журналов учета образования и движения отходов; заключение договоров для организованных моек автомобильного транспорта; передача ртутьсодержащих ламп, изношенных автомобильных шин и отработанной оргтехники специализированным лицензированным организациям, в целях обезвреживания и утилизации данных отходов; проведение производственного экологического контроля.

Кроме того, Смоленскэнерго провело мероприятие по защите животного мира – за первое полугодие было установлено 1999 птицезащитных устройств. Цель проводимых энергетиками Смоленскэнерго мероприятий - обеспечить охрану птиц при эксплуатации ЛЭП, сохранить биологическое разнообразие на территории области.

Не менее важным направлением по обеспечению безопасности объектов животного мира является применение самонесущих изолированных проводов при строительстве, реконструкции высоковольтных линий, а также подключении новых потребителей. В первом полугодии была произведена реконструкция 98,9 км воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный (СИП). Данные работы не только обеспечивают безопасность животного мира, но и позволяют повысить надежность энергосистемы и снизить зону вырубки просеки.

В целях повышения квалификации персонала в области охраны окружающей среды 33 сотрудника Смоленскэнерго прошли обучение по программе «Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами» в частном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Профессия Промбезопасность». В число обучаемых вошли начальники и главные инженеры районов электрических сетей, мастера бригад, мастера по ремонту транспорта, инженеры по охране окружающей среды и другие категории персонала

Обеспечивая экологическую безопасность производственной деятельности, рационально используя природные энергетические ресурсы, филиал вносит свой вклад в улучшение общего состояния экологической безопасности региона.