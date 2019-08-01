Повышенная безопасность: Legrand представляет новые замки для шкафов Atlantic-E

Группа Legrand расширяет спектр аксессуаров для промышленных металлических шкафов Atlantic-E. В ассортимент добавлены замки наиболее популярных форматов для упрощения обслуживания оборудования на всей территории предприятия, а также замки с индивидуальными ключами для тех случаев, когда нужно исключить несанкционированный доступ. Использование замков позволяет дополнительно защитить установленные в промышленные шкафы устройства.

Во многих компаниях сервисные службы сталкиваются с проблемами обслуживания электрооборудования в защищенных шкафах: в одних случаях приходится искать ключи от каждого отдельно взятого объекта, в других, наоборот, замки оказываются ненадежными. Новые аксессуары для шкафов Legrand Atlantic-E решают сразу обе проблемы. Кроме изделий с индивидуальными ключами в серии доступны модели с треугольным и квадратным выступами 8 мм, которые используются для унификации замков на промышленных объектах.

Специальная конструкция замка гарантирует надежное крепление и плотное прилегание дверцы, обеспечивая полностью герметичное закрывание шкафов. Благодаря этому замки можно применять в условиях повышенной влажности и загрязненности, а также агрессивной окружающей среды.

Промышленные шкафы Atlantic-E производятся на заводе Группы Legrand в Ульяновске, и соответствуют самым высоким требованиям надежности и промышленной безопасности. Они позволяют эксплуатировать электрооборудование в самых суровых условиях. Локализованные модели производятся из стали толщиной 1,2 мм, обладают степенью защиты IP66 и ударостойкостью IK 10, а также обеспечивают ослабление электромагнитного излучения. Коррозионная стойкость изделий соответствует ГОСТ 20.57.406 за счет дополнительного покрытия из текстурированного полиэстера. Для удобства пользователей открывание дверей шкафов возможно влево или вправо на угол до 130º. Всего в серии насчитывается 27 типоразмеров высотой от 300 до 1200 мм, шириной от 200 до 800 мм и глубиной от 150 до 300 мм.

Промышленные шкафы Legrand используются российскими производителями НКУ в различных проектах. Они востребованы на промышленных и коммерческих объектах, включая аэропорты, объекты сельского хозяйства, склады, автомойки, вышки сотовых операторов, а также обрабатывающие и сборочные цеха.