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Модернизация

"Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго" обеспечит мощностями реконструкцию Национальной библиотеки Удмуртской Республики

Энергетики «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» участвуют в реконструкции крупнейшей в республике библиотеки. В настоящее время на объекте проводятся мероприятия по выносу участка кабельной линии с территории застройки здания.

- Работа по выносу кабельных линий электропередачи с плана застройки библиотеки осложнена необходимостью действий в стесненных городских условиях. Тем не менее все эти непростые работы мы планируем выполнить до конца следующей недели, - говорит заместитель директора по инвестиционной деятельности Иван Лушников.

Национальная библиотека Удмуртской Республики – крупнейшая универсальная библиотека Удмуртии. Ежегодно ее услугами пользуются 17 тысяч читателей. Сегодня здание библиотеки, которое было построено в 1958 году, закрыто на реконструкцию. В новом будет храниться полтора миллиона книг и документов. Существующие площади по проекту увеличатся в 3 раза и достигнут восьми тысяч квадратных метров.

Кроме выноса кабельной линии энергетики обеспечат новое здания Национальной библиотеки дополнительной мощностью. Специалисты Удмуртэнерго заменят «начинку» комплектной трансформаторной подстанции. Также будут спроектированы и построены две кабельные линии общей протяженностью 800 метров.

Проект по реконструкции национальной библиотеки Удмуртии – долгосрочный. Завершение работ планируется в 2021 году. Учитывая социальную важность проекта, энергетики гарантируют, что электросетевая инфраструктура будет полностью и в срок готова выдать обновленной библиотеке дополнительные мощности.

Компания: Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго

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