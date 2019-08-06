СвердНИИхиммаш поставит оборудование для АЭС "Куданкулам" в Индии

Легко входим в рабочий ритм
8 августа 2019, 17:30
Рубрика: Контракты
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ, АЭС КУДАНКУЛАМ
Отрасль: Машиностроение
АО «СвердНИИхиммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) заключило договор с АО «Атомстройэкспорт» на разработку, изготовление и поставку оборудования для транспортировки твердых радиоактивных отходов (ТРО) энергоблоков № 3, № 5 АЭС «Куданкулам» (Индия). Планируется, что оборудование для блоков №3,4 будет поставлено в июне 2021 года, а для блоков №5,6 – летом 2023 года.
Оборудование предназначено для транспортировки ТРО, к месту хранения и переработки. Оборудование обеспечит биологическую защиту обслуживающего персонала при перегрузке ТРО и при сборе и транспортировке отходов. В комплект поставки входит система паспортизации, позволяющая в автоматическом режиме контролировать, классифицировать, и выполнять другие функции учета и систематизации. Объем отгрузки составит более пятидесяти поставочных единиц оборудования.
«Обращение с отходами - одно из ключевых направлений деятельности СвердНИИхиммаша. Практически на всех АЭС российского дизайна действуют разработанные нашими специалистами выпарные установки, установки цементирования, сжигания и прессования различных видов отходов. В связи со строительством новых АЭС и новых энергоблоков за рубежом, мы расширяем географию поставок нашего оборудования», - отметил главный инженер по бизнес-направлению «КП РАО» Денис Булатов.