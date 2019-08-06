СвердНИИхиммаш поставит оборудование для АЭС "Куданкулам" в Индии

АО «СвердНИИхиммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) заключило договор с АО «Атомстройэкспорт» на разработку, изготовление и поставку оборудования для транспортировки твердых радиоактивных отходов (ТРО) энергоблоков № 3, № 5 АЭС «Куданкулам» (Индия). Планируется, что оборудование для блоков №3,4 будет поставлено в июне 2021 года, а для блоков №5,6 – летом 2023 года.

Оборудование предназначено для транспортировки ТРО, к месту хранения и переработки. Оборудование обеспечит биологическую защиту обслуживающего персонала при перегрузке ТРО и при сборе и транспортировке отходов. В комплект поставки входит система паспортизации, позволяющая в автоматическом режиме контролировать, классифицировать, и выполнять другие функции учета и систематизации. Объем отгрузки составит более пятидесяти поставочных единиц оборудования.