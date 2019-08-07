В июне снижение выработки электроэнергии латвийских ГЭС было компенсировано ростом выработки ТЭС

По данным системного оператора Латвии Augstsprieguma tīkls в июне текущего года низкий приток воды в р. Даугава привел к сокращению выработки электроэнергии Даугавских ГЭС – на 56% по сравнению с маем текущего, и на 9% по сравнению с июнем предыдущего года.

Падение выработки электроэнергии на ГЭС было компенсировано увеличением выработки ТЭС – на 68% по сравнению с маем 2019 г. и на 111% по сравнению с июнем 2018 г. В целом, в июне выработка собственной генерации в Латвии составила 406 935 МВт*ч, что на 3% меньше, чем в мае текущего года. Однако, по сравнению с июнем 2018 г. рост выработки электроэнергии составил 34%.

В июне потребление электроэнергии в Латвии составило 551 611 МВт*ч, что на 5% меньше, чем в мае текущего года (581 568 МВт*ч), но на ≈1% больше, чем в июне прошлого года.

За счет выработки собственной генерации было обеспечено 74% спроса на электроэнергию, что на 2% выше, чем в мае текущего года, и на 5% выше, чем в июне прошлого года. Средняя цена на электроэнергию в латвийской ценовой зоне составила € 44,65 за МВт*ч.

Официальный сайт Augstsprieguma tīkls

*Рижская ТЭЦ-1, Рижская ТЭЦ-2, АО «Rīgas Siltums», ООО «Juglas Jauda», ООО «Fortum».