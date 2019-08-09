Энергетики "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" мобилизованы в связи с непогодой

С вечера 8 августа, в ряде субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов произошло ухудшение погодных условий: фиксируются сильный дождь, гроза, ветер до 20 м/с. Непогода коснулась и ряда регионов ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». В настоящий момент обе компании работают в режиме предельной мобилизации и готовы к ликвидации последствий возможных технологических нарушений.

Режим повышенной готовности введен в филиале «Россети Центр» – Тверьэнерго. Организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. В филиале «Россети Центр и Приволжье» - Калугаэнерго накануне вечером в связи с ухудшением погодных условий и неблагоприятным прогнозом прошло заседание оперативного штаба, под особым контролем функционирование объектов энергосистемы, питающих социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры.

В случае необходимости режим РПГ будет оперативно введен и в других филиалах компаний. В настоящее время на случай ухудшения погоды реализуется комплекс превентивных мер. Осуществляется непрерывный мониторинг метеообстановки, усилен контроль за объектами электросетевой инфраструктуры и обеспечено четкое информационное взаимодействие с МЧС, региональными и местными властями.

Сформирован список и определен состав мобильных бригад филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», готовых в случае необходимости оперативно выдвинуться для оказания помощи в проведении аварийно-восстановительных работ за пределы своих зон операционной ответственности. В общей сложности к ликвидации технологических нарушений во всех филиалах энергокомпаний могут быть привлечены 2 941 бригада в составе 12 913 человек, 4 368 единиц автомобильной и специальной техники, также ресурсы подрядных организаций. В распоряжении энергетиков находятся 1 963 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей установленной мощностью 60,08 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения.

Контакт-центры компаний отрабатывают заявки, связанные с вопросами электроснабжения в круглосуточном режиме:

«Россети Центр» - по номеру: 8-800-50-50-115(звонок бесплатный), а также по телефону +7 (915)-38-000-38 в Viber;

«Россети Центр и Приволжье» - по номеру 8-800-100-33-00(звонок бесплатный), а также по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber.

Также по вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться на портал ПАО «Россети» «Светлая страна» https://светлаястрана.рф. Сообщения о проблемах обрабатываются централизованно, в единой Службе модерации ПАО «Россети».