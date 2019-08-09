FERC согласовала новые правила работы ВИЭ-генерации в операционной зоне CAISO

Американская Федеральная комиссия по регулированию энергетики FERC согласовала изменения в правила по обеспечению доступа к магистральным сетям (OATT)* для объектов ВИЭ-генерации, предложенные независимым системным оператором штата Калифорния CAISO. Целью введения новых требований к оборудованию, которые касаются, прежде всего, объектов ВИЭ-генерации с инверторами напряжения, является предотвращение временных и спорадических отключений инверторов.

Решение, принятое FERC, обусловлено необходимостью облегчить масштабную интеграцию в энергосистему солнечных и ветровых электростанций и усовершенствовать требования к условиям их работы в составе энергосистемы. Соответствующие рекомендации были включены в отчет Североамериканской корпорации по надежности (North American Electric Reliability Corporation, NERC) о причинах аварии в августе 2016 г., когда в результате одного из лесных пожаров в операционной зоне CAISO возник дефицит мощности в объеме около 1 200 МВт из-за отключения солнечной генерации, что повлияло на надежность работы всей Западной объединенной зоны (Western Interconnection). В выводах NERC было указано на значительные ошибки, допущенные при измерении частоты, которые могут приводить к ошибочному отключению фотоэлектрической генерации.

По новым правилам должна быть проведена соответствующая модернизация оборудования СЭС, а кроме того инверторы планируется использовать для выдачи реактивной мощности при снижении напряжения в сети, чтобы обеспечить минимальное время отключения СЭС при отклонениях частоты и быстрое повторное включение. Дополнительно для энергоустановок мощностью свыше 20 МВт вводится требование записывать и хранить данные измерений для всех случаев выхода частоты и напряжения за пределы нормального уровня в целях использования их в дальнейшем для анализа, проводимого системным оператором и собственниками магистральных сетей. Доля ВИЭ-генерации с инверторным оборудованием в операционной зоне CAISO резко выросла за последние годы и в настоящее время составляет свыше 18 000 МВт**.

Официальный сайт CAISO

* Open Access Transmission Tariff (OATT) – документ, разрабатываемый каждым предприятием США, занятым в сфере энергоснабжения населения (public utility), которое владеет, распоряжается и/или управляет энергообъектами. OATT в обязательном порядке согласовывается FERC.

** На конец 2018 г. суммарная установленная мощность генерации в операционной зоне CAISO составляла свыше 73 000 МВт.