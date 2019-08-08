Гендиректор "Россети Кубань" Сергей Сергеев совершил объезд ключевых подстанций в Адыгее

Генеральный директор компании «Россети Кубань» Сергей Сергеев совершил объезд и лично оценил техническое состояние ключевых центров питания Краснодарского и Адыгейского филиалов компании, расположенных на территории Республики Адыгея.

Всего в рамках объезда Сергей Сергеев посетил и осмотрел девять питающих центров классом напряжения 35-110 кВ: «ИКЕА», «Адыгейская», «Черемушки», «Северная», «Энем», «Садовая», «Тульская», «Кужорская» и «Комбизавод».

Ряд подстанций вошли в масштабную инвестиционную программу, реализация которой позволит увеличить их мощность и, следовательно, обеспечить возможность для технологического присоединения новых потребителей.

Например, на подстанции «ИКЕА», которая обеспечивает электроснабжение бытовых абонентов и ТРК «Мега Адыгея», запланирована установка современного цифрового оборудования и более мощных трансформаторов. В результате модернизации общая мощность энергоузла в несколько раз превысит существующую.

На подстанции «Адыгейская» общей мощностью 32 МВА, планируется установка двух трансформаторов по 25 МВА каждый. Прирост дополнительной энергомощности составит порядка 40 процентов.

На подстанции «Энем» в Тахтамукайском районе планируется установить цифровое оборудование, новые силовые трансформаторы. В итоге общая мощность питающего центра составит 20 МВА, что практически вдвое больше существующей.

Более мощные трансформаторы установят на подстанциях 110 кВ «Черемушки», «Северная», 35 кВ «Садовая», «Тульская», «Кужорская» и «Комбизавод».

Среди приоритетных поручений, данных Сергеем Сергеевым руководству и техническому блоку Краснодарского и Адыгейского филиалов компании, – разработка мероприятий по увеличению энергомощностей питающих центров с учетом степени их загрузки, своевременная подготовка к прохождению осенне-зимнего периода 2019/2020 годов.

Директор Краснодарских электрических сетей Андрей Герасько и директор Адыгейских электрических сетей Инвер Натхо доложили генеральному директору о ходе реализации мероприятий по модернизации энергообъектов, выполнении графиков ремонтно-профилактических работ по подготовке к зиме.