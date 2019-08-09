ISO-NE оценил динамику цен на электроэнергию в июне 2019 г.

По данным ISO-NE, средняя стоимость электроэнергии в его операционной зоне в июне 2019 г. по сравнению с июнем 2018 г. снизилась на 17,6% на рынке на сутки вперед (Day-Ahead Energy Market) и на 13,8% на балансирующем рынке (RealTime Energy Market).

По типам объектов генерации в июне 2019 г. так же, как и с февраля по май 2019 г., на первом месте по объему выработки оказались газовые ТЭС с примерно 48%, на втором – АЭС с 31%. Ресурсы ВИЭ-генерации, куда входят ветропарки, солнечные станции и генерирующие установки на биотопливе, обеспечили около 11% выработки, ГЭС – около 10%.

Импорт электроэнергии из соседних регионов составил 1 712 ГВт*ч, за счет ресурсов Demand Response было обеспечено снижение объема потребления на 1,8 ГВт*ч.

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