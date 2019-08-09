ISO-NE принял решение о подготовке первого конкурсного проекта в рамках сетевого строительства

Независимый системный оператор штатов Новой Англии* ISO New England (ISO-NE) принял решение о проведении первого конкурентного отбора предложений (request for proposals, RFP) по проектам строительства сетевой инфраструктуры в своей операционной зоне в связи с готовящимся выводом из эксплуатации ТЭС Mystic мощностью 2 001 МВт – крупнейшей электростанции в штате Массачусетс и одной из крупнейших в регионе.

В феврале 2019 г. в ходе проведения ISO-NE очередного планового аукциона по отбору резервов мощности на три года вперед (Forward Capacity Auction, FCA) для поставки в 2022-2023 гг. собственник ТЭС Mystic заявил о выводе станции из эксплуатации к июню 2022 г. Системный оператор отклонил заявки на вывод из эксплуатации энергоблоков Mystic 8 и Mystic 9 суммарной мощностью 1 417 МВт в соответствии с требованиями надежности, и они останутся работе до июня 2024 г. Поскольку ТЭС Mystic расположена на территории Бостонской агломерации (Большой Бостон), для которой характерен самый высокий спрос на электроэнергию в регионе, ISO-NE провел анализ потребности Большого Бостона в сетевом строительстве на период до 2028 г. Основываясь на результатах проведенного анализа, системный оператор объявил о подготовке своего первого RFP на разработку решений по развитию электрических сетей. Официальное приглашение об участии в конкурентном отборе предложений планируется опубликовать в конце 2019 г. или начале 2020 г.

Использование ISO-NE впервые именно конкурсной процедуры отбора связано с требованием Федеральной комиссии по регулированию энергетики (FERC) усилить конкуренцию при принятии решений по проектам, связанным с развитием сетевой инфраструктуры. Приказ комиссии от 21 июля 2011 г. № 1 000 предписывает всем подконтрольным FERC организациям, в том числе системным операторам, применять конкурентный отбор при строительстве, передаче прав собственности, а также прав на управление и эксплуатацию энергообъектов.

Кроме того, при отборе проектов запрещается использовать федеральные преимущественные права на заключение договора, если строительство новых соединений обеспечивается за счет местного финансирования. В частности, независимый системный оператор штатов Среднего Запада США Midcontinent ISO (MISO) в 2016-2018 гг. на основании приказа № 1000 провел два конкурса по отбору проектов сооружения новых соединений между штатами в своей операционной зоне.

Официальный сайт ISONEwswire

* Новая Англия (New England) – регион на северо-востоке США, включающий в себя штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт.