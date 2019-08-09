Ивэнерго: улицы населенных пунктов области становятся светлее и безопаснее

За семь месяцев 2019 года «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» обеспечило техприсоединение систем уличного освещения в 21 населенном пункте Ивановской области. Светлее и безопаснее стало в деревнях и поселках Вичугского, Заволжского, Комсомольского, Лухского, Палехского, Пестяковского, Фурмановского, Пучежского, Савинского, Тейковского, Шуйского и Юрьевецкого районов Ивановской области. Работы проводились в рамках контрактов, заключенных с муниципальными образованиями.

Так, в конце июня 2019 года энергетики завершили работы по подключению сетей наружного освещения на 5 улицах поселка Савино. Специалисты произвели монтаж с применением провода СИП и установили на опорах линий электропередачи современные светодиодные светильники. Стоимость выполненных работ составила свыше 600 тысяч рублей.

До конца года в планах Ивэнерго закончить работы по уличному освещению еще в 15 населенных пунктах Ивановской области: в поселке Ильинское – Хованское, селе Есиплево и деревне Корнилово Кинешемского района, деревне Запрудново Лухского района, селе Широково Фурмановского района, селах Сёготь и Летнево Пучежского района, деревнях Поддыбье, Большое Ступкино, Ситниково и селе Новое Леушино Тейковского района.

Компания продолжит подключать и модернизировать уличное освещение, работая вместе с администрациями и инвесторами. Также специалисты компании оказывают помощь муниципальным образованиям в определении нормативов состояния освещения территорий.