"Калашников" представил электромобиль-такси

На проходящем в Москве VII Международном евразийском форуме «Такси» (МЕФТ) Группа Компаний «Калашников» Госкорпорации Ростех представила электромобиль UV-4 для рынка таксомоторных перевозок. Образец электромобиля показан в рамках выставочной экспозиции новейших образцов специализированных автомобилей для такси.

Электромобиль UV-4 отличается высокой плавностью хода и низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае аварии. Он прост в использовании и требует минимального техобслуживания. Машина предназначена для предприятий, по территориям которых нужно передвигаться на значительные расстояния, а также для каршеринговых компаний.

Мощность машины – до 50 кВт. UV-4 способен развить максимальную скорость 80 км/ч, при этом запас хода достигает 150 км. Электромобиль весит 650 кг. Его длина 3,4 м, ширина 1,5 м, а высота 1,7 м.

В двухдневной деловой программе форума принимают участие представители органов федеральной и региональной власти, руководители компаний таксомоторной и смежных отраслей, представители иностранных и отечественных разработчиков инновационных решений для сферы таксомоторных перевозок.

Напомним, что на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» «Калашников» представил электромобиль «ОВУМ» нового поколения, который стал следующим шагом на пути развития технологии электромобилей группы компаний. В автомобиле установлена новая система кондиционирования и отопления, а для ее функционирования используется более емкая аккумуляторная батарея. «ОВУМ» оснащен новой регулируемой подвеской и тормозной системой и отличается улучшенной трансмиссией.