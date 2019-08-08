Калмыцкий филиал увеличил свою долю в общем объеме запрашиваемой мощности техприсоединения "Россети Юг"

По итогам семи месяцев 2019 года в калмыцкий филиал «Россети Юг» поступило более 390 заявок на подключение 232,2 МВт мощности. В результате по объему запрашиваемой мощности филиал вышел на втрое место в компании, увеличив свою долю по этому показателю до 20%.

Причина такого роста - строительство новых солнечных электростанций на территории республики. В калмыцкий филиал «Россети Юг» поступили заявки на подключение к сетям компании двух крупных объектов солнечной генерации – Малодербетовской и Яшкульской СЭС мощностью по 49 МВт каждая. В перспективе эти электростанции станут существенным стимулом для экономического развития региона. Ожидается, что энергия солнца поступит в электросети Калмыкии уже в четвертом квартале 2019 года.

С начала года калмыцкий филиал «Россети Юг» исполнил обязательства по 277 договорам на технологическое присоединение общей мощностью 3 МВт. Среди подключенных к сетям компании объектов - фельдшерско-акушерские пункты в Городовиковском и Черноземельском районах республики, водозабор в с. Виноградном, новый учебный корпус средней школы в п. Артезиан, строительная площадка детского сада «Харада» в с. Троицком, сельские спортзалы и спортплощадки, ряд объектов парка «Дружба» в г. Элисте.