Новый генеральный директор в Prysmian Group Russia

После 10 лет успешной работы в России Чезаре Бидджоджера переезжает в Милан (Италия), где будет работать в главном офисе Prysmian Group. Его преемник, Кристиана Шелца, приступила к исполнению обязанностей генерального директора Prysmian Group Russia с 1 июля 2019 года.

Выпускница химического факультета, полная энтузиазма и амбиций, решившая не соглашаться ни на что меньшее, чем работа, которую она может любить: именно эти качества привели Кристиану в Prysmian Group. Кристиана присоединилась к отделу исследований и разработок Pirelli в качестве ученого-материаловеда.

После нескольких лет, посвященных изучению инновационных материалов и разработке новых процессов, она почувствовала потребность в конкретном, личном опыте работы на рынке для того, чтобы уверенно освоить работу в такой сложной производственной организации. По этой причине Кристиана перешла в подразделение промышленных кабелей в качестве технического эксперта и начала путешествовать по обширной галактике Pirelli-Prysmian. Затем компания позвала ее обратно в Отдел исследований и разработок, сначала как менеджера по разработке продуктов, а затем как директора по мировой энергетике.

После почти двух лет в качестве директора по мировой энергетике в Отделе исследований и разработок Кристиана попросила дать ей возможность получить больше опыта на международном рынке: так она стала директором подразделения SURF в Бразилии.

Кристиана успешно работала в Бразилии в течение 5 лет и недавно переехала в Россию.