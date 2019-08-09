"Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго" комплектует учебный класс цифровой трансформации электросетевого комплекса

«Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» на базе центра "Энергетик" приступило к комплектованию современным оборудованием учебного класса в рамках реализации концепции "Цифровая трансформация 2030".

В настоящее время ведется масштабная подготовительная работа. Предполагается, что в классе будет проходить обучение диспетчерский и оперативный персонал. Автоматизированные рабочие места станут базовым элементом в подготовке и повышении квалификации сотрудников. Компьютеры будут оснащены всеми необходимыми программными продуктами, которыми пользуется диспетчеры и оперативники в условиях реальной работы. Программное обеспечение позволит в режиме онлайн контролировать состояние электросетевых объектов, анализировать параметры качества электроэнергии, контролировать процесс эксплуатации и проведения ремонтов электросетевого оборудования, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад.

Также в классе будет смонтирован участок электрической автоматизированной сети 10 кВ с элементами распределенной автоматизации. Он станет основным стендом демонстрации механизма работы составляющих частей участка сети: центр питания – реклоузеры – индикаторы короткого замыкания. Управлять и наблюдать за состоянием работы учебного отрезка цифровой сети специалисты будут с новых автоматизированных рабочих мест.