"Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго" комплектует учебный класс цифровой трансформации электросетевого комплекса

"ЭКО Компаунд Групп"
9 августа 2019, 09:50
Рубрика: Модернизация
Метки: ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 2030, РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, УДМУРТЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
«Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» на базе центра "Энергетик" приступило к комплектованию современным оборудованием учебного класса в рамках реализации концепции "Цифровая трансформация 2030".
В настоящее время ведется масштабная подготовительная работа. Предполагается, что в классе будет проходить обучение диспетчерский и оперативный персонал. Автоматизированные рабочие места станут базовым элементом в подготовке и повышении квалификации сотрудников. Компьютеры будут оснащены всеми необходимыми программными продуктами, которыми пользуется диспетчеры и оперативники в условиях реальной работы. Программное обеспечение позволит в режиме онлайн контролировать состояние электросетевых объектов, анализировать параметры качества электроэнергии, контролировать процесс эксплуатации и проведения ремонтов электросетевого оборудования, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад.
Также в классе будет смонтирован участок электрической автоматизированной сети 10 кВ с элементами распределенной автоматизации. Он станет основным стендом демонстрации механизма работы составляющих частей участка сети: центр питания – реклоузеры – индикаторы короткого замыкания. Управлять и наблюдать за состоянием работы учебного отрезка цифровой сети специалисты будут с новых автоматизированных рабочих мест.
- Сегодня перед энергетиками стоит задача в кратчайшие сроки поднять оперативно-технологическое управление на качественно новый уровень. Обучение сотрудников, в том числе на базе нашего цифрового класса позволит оперативнее перейти к новому технологическому укладу электрической сети, - говорит, заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник Центра управления сетями "Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» Юрий Глебов. – Вполне возможно, что наш положительный опыт и отработанные технологии будут использованы и в других городах России. Успешная реализация проекта цифрового класса обеспечит готовность оперативного персонала электросетевого комплекса к технологическим вызовам, позволит успешнее адаптироваться к поставленным задачам в рамках концепции "Цифровая трансформация 2030".