"Ростелеком" модернизирует телеком-инфраструктуру в Пермском крае

«Ростелеком» модернизирует оборудование и расширяет каналы связи для увеличения пропускной способности транспортной телекоммуникационной инфраструктуры Пермского края. Связисты фиксируют значительный рост потребления трафика интернет-пользователями региона, что и стало основанием для модернизации сети.

По итогам первого полугодия 2019 года общая скорость широкополосного доступа в интернет в Прикамье достигала 270 Гбит/с для физических лиц и сегмента малого бизнеса, при этом потребление интернет-трафика за указанный период составило более 28 тысяч Тбайт в месяц. За аналогичный период 2018 года скорость доступа достигала 227 Гбит/с, жители региона потребляли в среднем 23 тысячи Тбайт в месяц. Помимо этого, растут требования пользователей к скорости доступа в интернет: если за первый квартал прошлого года в среднем по региону скорость потребления трафика выросла на 5 Гбит/с, то в этом году за тот же период — уже на 18 Гбит/с, это значит, что прирост скорости идет в три раза быстрее.

Рост интернет-трафика специалисты компании связывают с реализацией в регионе государственной программы «Цифровая экономика» и построением сетей передачи данных для государственных и социальных учреждений, а также для предприятий края. В Прикамье с 2014 года ведется стройка оптики в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства. Кроме того, связисты подключают к высокоскоростному интернету медицинские и образовательные организации.

Петр Козловский, руководитель Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: «Сегодня интернет-технологии играют огромную роль в повседневной жизни людей. Волоконно-оптические линии связи позволяют обеспечить высокую скорость интернет-соединения, в результате по одному кабелю становятся доступны сразу несколько телеком-услуг: высокоскоростной доступ в сеть, цифровое телевидение, видеонаблюдение, «Умный дом». Отметим, что жители Прикамья все чаще в последнее время скачивают видео высокого разрешения и предпочитают облачные сервисы для хранения фото- и видеоконтента. Прогнозируя дальнейший рост потребления трафика, «Ростелеком» проводит модернизацию технической инфраструктуры, которая обеспечивает высокоскоростным интернетом населенные пункты Пермского края».

В результате внедрения нового сервисного маршрутизатора для любителей онлайн-игр, в частности, для тех, кто выбирает специализированные интернет-тарифы, будет организован прямой канал от Перми до игровых платформ «Ростелекома» в Москве с пропускной скоростью 100 Гбит/с. Кроме того, уже сейчас для всех пользователей интернета от «Ростелекома» доступен канал с максимальной полосой пропуска интернет-трафика 520 Гбит/с, что позволяет обеспечивать стабильное качество интернет-соединения, внедрение новых цифровых сервисов, требующих высоких скоростей, а также техническую готовность компании к пропуску растущих объемов трафика в будущем.