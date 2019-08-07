"Умные" приборы учета позволили "Россети Московский регион" сэкономить более 100 млн рублей за первое полугодие 2019 года

Энергетики компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») в рамках инвестиционной программы устанавливают на границах балансовой принадлежности с потребителями приборы учета с удаленной передачей данных.

В течение первого полугодия 2019 года установлены более 5,5 тыс. интеллектуальных электросчетчиков, что позволило «Россети Московский регион» сэкономить более 100 млн рублей за счет снижения потерь при передаче электроэнергии.

Согласно Программе перспективного развития систем учета, принятой в компании, на территории столичного региона за период 2019 – 2022 г.г. появятся более 270 тыс. новых «умных» счетчиков, что позволит сэкономить более 2 млрд рублей за счет сокращения издержек на покупку электроэнергии для компенсации потерь.

«Умные» счетчики откроют для потребителей целый ряд новых возможностей. С внедрением интеллектуальных приборов учета жители столичного региона смогут контролировать параметры поставляемой электроэнергии, дистанционно считывать показания, а также переходить на многотарифный расчет. Кроме того, приборы учета с удаленным сбором данных позволяют энергетикам эффективно проводить мероприятия по выявлению и предотвращению хищений электрической энергии и определять очаги потерь, что, в свою очередь, повышает качество электроэнергии и надежность оказываемых услуг по ее передаче.

Сэкономленные за счет мероприятий по внедрению интеллектуальных приборов учета средства, будут направлены на финансирование инвестиционной программы, реконструкцию и модернизацию электросетевых объектов столичного региона, что повысит надежность электроснабжения потребителей.