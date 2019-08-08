В Димитровграде появится производство арматуры для самонесущих изолированных проводов

Димитровградский индустриальный парк «Мастер» разместит у себя производство линейной арматуры для самонесущих изолированных проводов. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

«В Димитровграде на территории индустриального парка «Мастер» появится производство электроустановочных изделий, а именно линейной арматуры для самонесущих изолированных проводов. Соответствующее соглашение подписано с «Димитровградским арматурным заводом», – заявил глава региона.

Инвестиции в проект составят не менее 200 миллионов рублей. Предприятие запустят в эксплуатацию в 2020 году, на первом этапе будет создано 45 рабочих мест.

По словам губернатора, учредителем «Димитровградского арматурного завода» является компания «НИЛЕД», базирующаяся в Подольске. Производство станет участником регионального электротехнического кластера, куда также входят заводы «Легран», выпускающие низковольтное коммутационное оборудование.

Индустриальный парк «Мастер» разместится на площади 150 тыс. кв. метров. Инвестор проекта – концерн КАМАЗ, в структуру которого входит ДААЗ, – направит в «Мастер» 750 миллионов рублей. Помимо этого, будут выделены бюджетные средства, которые пойдут на переоборудование площадей. По итогам реализации первой очереди индустриального парка появится 10 резидентов с проектами различной направленности, в том числе, производства автомобильных комплектующих. Планируется, что предприятия парка будут выпускать продукции на 800 миллионов рублей ежегодно, а общее количество рабочих мест составит порядка тысячи. Развитие промышленной площадки будет происходить, в том числе, при помощи национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», в рамках которого резиденты индустриального парка получат поддержку через различные финансовые инструменты.

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