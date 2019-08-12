Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын принял участие в пленарном заседании Российско-Индийской бизнес-миссии для определения направлений сотрудничества между представителями деловых кругов.

В ходе своего выступления Антон Инюцын отметил, что одним из наиболее эффективных механизмов двустороннего энергетического взаимодействия является Рабочая группа по сотрудничеству в области энергетики и энергоэффективности в рамках Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, последнее заседание которой прошло в апреле текущего года в Москве.

«В рамках мероприятия мы «сверили часы» и выработали план дальнейшего взаимодействия», - сказал заместитель Министра.

По словам Антона Инюцына, активно развивается сотрудничество двух стран в нефтегазовой сфере.