"ЭКО Компаунд Групп"
12 августа 2019, 15:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ИНДИЯ, СПГ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын принял участие в пленарном заседании Российско-Индийской бизнес-миссии для определения направлений сотрудничества между представителями деловых кругов.
В ходе своего выступления Антон Инюцын отметил, что одним из наиболее эффективных механизмов двустороннего энергетического взаимодействия является Рабочая группа по сотрудничеству в области энергетики и энергоэффективности в рамках Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, последнее заседание которой прошло в апреле текущего года в Москве.
«В рамках мероприятия мы «сверили часы» и выработали план дальнейшего взаимодействия», - сказал заместитель Министра.
По словам Антона Инюцына, активно развивается сотрудничество двух стран в нефтегазовой сфере.
«Учитывая растущий спрос на природный газ на индийском рынке и перспективы развития новых СПГ-проектов, взаимодействие между Группой «Газпром» и индийскими партнерами в области торговли СПГ приобретает стратегический характер. Компания «НОВАТЭК» заинтересована в привлечении индийских партнеров к проекту Арктик СПГ-2, а также заключении контрактов на поставку СПГ с завода Арктик СПГ-2», - подчеркнул заместитель Министра.