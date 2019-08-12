Для нужд строящегося Тайшетского алюминиевого завода возведут еще одну подстанцию

Главгосэкспертиза России изучила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию действующих и строительство дополнительных объектов внешнего электроснабжения Тайшетского алюминиевого завода. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Тайшетский алюминиевый завод - один из стратегических активов компании "РУСАЛ" в Сибирском федеральном округе. Ввод его первого пускового комплекса мощностью 428,5 тыс. тонн алюминия в год ожидается в IV квартале 2020 года. В настоящее время продолжается строительство заводских корпусов и вспомогательной инфраструктуры, в том числе энергетических объектов для обеспечения потребностей энергоемкого алюминиевого производства.

Проектом наряду с расширением и реконструкцией действующей подстанции 500 кВ "Тайшет" предусмотрено строительство новой подстанции 500 кВ "Озерная" - с подключением высоковольтных линий ВЛ 500 и ВЛ 220 кВ. Работы будут выполнены в четыре этапа. Проектная документация, получившая положительное заключение Главгосэкспертизы России, подготовлена для второго, третьего и четвертого этапов, в ходе которых планируется поочередная установка комплектов понижающих силовых автотрансформаторов напряжением 500220 кВ и строительство четырех воздушных линий высоковольтной трассы ВЛ 220кВ "Озерная – ТаАЗ" общей протяженностью 2021,7 м. Проектом также предусмотрено обустройство автомобильных подъездов к электроподстанциям.

Ранее Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первый этап строительства Тайшетской анодной фабрики, которая наряду с алюминиевым заводом станет частью единого промышленного узла Объединенной компании "РУСАЛ" в Тайшете.

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