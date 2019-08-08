Курская АЭС: энергоблок № 2 включен в сеть после планового капремонта на 18 дней раньше срока

Энергоблок № 2 Курской АЭС был включен в сеть после планового капремонта на 18 дней раньше намеченного срока. Энергоблок набрал мощность в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации.

Для восстановления ресурсных характеристик реакторной установки выполнен внутриреакторный контроль ячеек, контроль зазора между кожухом реактора и графитовой кладкой. Отремонтированы системы управления и защиты реактора, циркуляционной воды, проведен ремонт трансформаторов обоих турбогенераторов энергоблока, арматуры трубопроводов Ду800 и Ду300.

В реакторном и турбинном отделениях были отремонтированы 502 сварных соединения. В главном циркуляционном контуре заменены импульсные предохранительные клапаны, которые защищают оборудование контура многократной принудительной циркуляции.

Работы были выполнены силами ремонтного и инженерно-технического персонала атомной станции и представителей подрядных организаций. Особое внимание в период ремонта уделено вопросам охраны труда и культуры безопасности.

Вслед за энергоблоком №2 в соответствии с годовым графиком отключен от сети для проведения текущего ремонта энергоблок № 3 Курской АЭС.

Управление информации и общественных связей Курской АЭС