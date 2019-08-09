На LED Forum в Москве обсудят светодиодные технологии

Interlight 2018 Interlight 2018 Interlight 2018

11 сентября 2019 г. пройдет 13-я международная конференция о возможностях светодиодных технологий. Мероприятие состоится в рамках выставки Interlight Russia | Intelligent building Russia в ЦВК «Экспоцентр» в зале «Южный» павильона «Форум».

Мероприятие будет интересно всем, кто так или иначе сталкивается с необходимостью использовать LED-технологии. В этом году мы обсудим:

– Стандарты качества и сертификация продукции. Как заказчику проверить благонадежность производителя и качество продукции, а производителю соответствовать требованиям рынка и клиентов?

– Умное освещение городов. Какие трудности возникают при внедрении и как их избежать?

– Музейное освещение. Актуализация стандартов и наиболее интересные кейсы.

– Как управлять потоком покупателей в ТЦ и розничном магазине при помощи освещения? Технологии нейромаркетинга.

– Какие современные LED-технологии выбрать для освещения торгового пространства и как посчитать экономический эффект от их внедрения?

В качестве спикеров приглашены специалисты из ВНИСИ, лидеры российского и мирового рынка светотехники, независимые эксперты отрасли, представители Министерства культуры, Эрмитажа, Государственной Третьяковской галереи, Музея современного искусства «Гараж», эксперты по нейромаркетингу и освещению торговой недвижимости.

Международная выставка освещения, систем безопасности, автоматизации зданий и электротехники Interlight Russia | Intelligent building Russia будет открыта 10-13 сентября в ЦВК «Экспоцентр».

Подробнее о LED Forum:

https://interlight-moscow.ru.messefrankfurt.com/moscow/ru/events/led.html

Подать заявку на участие в LED Forum: https://uchastie-v-ledforum.testograf.ru/

Зарегистрироваться на выставку:

https://online.messefrankfurt.ru/?EXHIBITION_ID=432262&PID=ledforum