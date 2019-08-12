Регионы ДФО будут сотрудничать с Индией в угольной и алмазной промышленности

Регионы Дальнего Востока и штаты Республики Индия будут сотрудничать в угольной, алмазной и пищевой промышленности, нефтегазовой сфере и машиностроении. Меморандумы о сотрудничестве подписали в день индийского инвестора в понедельник во Владивостоке пять дальневосточных регионов и пять индийских штатов.

Камчатский край подписал меморандум о сотрудничестве в области угольной промышленности и туризма со штатом Гоа. Забайкальский край подписал меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства и пищевой промышленности со штатом Уттар Прадеш. Республика Саха (Якутия) подписала меморандум о сотрудничестве в области алмазной промышленности со штатом Гуджарат.

Также меморандум о сотрудничестве в нефтегазовой промышленности подписан между Сахалинской областью и штатом Харьяна, а о сотрудничестве в области машиностроения и туризма - между Республикой Бурятия и штатом Махараштра.

Кроме того, соглашение о создании во Владивостоке центра йоги подписали Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и индийский университет "Амити". Проработать вопрос о возможности создать кафедру йоги на базе ДВФУ в июле текущего года поручил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Всего во встрече участвует более 200 российских и индийских компаний. Они представляют такие направления бизнеса как горнорудная и алмазогранильная отрасли, нефтехимия, туризм, лесопереработка, энергетика, медицина и сельское хозяйство. Помимо региональных фирм, в мероприятии, которое продлится два дня, участвуют крупные российские компании и индийские корпорации.

V Восточный экономический форум, к которому приурочен день индийского инвестора, пройдет на острове Русском во Владивостоке 4-6 сентября 2019 года. Ожидается, что главным гостем форума в этом году станет премьер-министр Индии Нарендра Моди, которого пригласил президент России Владимир Путин. В преддверии форума во Владивосток прибыла делегация пяти индийских штатов во главе с министром торговли и промышленности Республики Индия Пиюшем Гойялом.

ТАСС