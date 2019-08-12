Госкорпорация Ростех выделит 1,5 млрд рублей на восстановление ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске. Дополнительное финансирование будет направлено на полномасштабное возобновление и обновление производства и позволит предприятию выполнить гособоронзаказ и обязательства перед партнерами.

Средства будут выделяться поэтапно и распределяться по нескольким ключевым направлениям. Во-первых, они позволят институту поставить сырье предприятиям-партнерам. Во-вторых, будет восстановлена производственная база самого ГосНИИ: в приоритетном порядке в эксплуатацию будут вводиться мощности, задействованные при выполнении гособоронзаказа. Ростех также профинансирует проектно-изыскательские работы института по федеральным целевым программам (ФЦП). Кроме того, часть средств пойдет на возмещение ущерба третьим лицам.

«ГосНИИ «Кристалл» – уникальное предприятие, ключевое звено в цепочке производства взрывчатых веществ и составов по заказу Минобороны. Поэтому Ростех прилагает значительные усилия для возобновления его работы. На предприятии уже введены дополнительные меры безопасности, внедрена новая система пожаротушения и локализация подачи тепла. Это позволило запустить первое с момента инцидента производство – буквально на днях институт приступил к изготовлению динамической защиты для танков. Новые средства, выделенные Госкорпорацией, позволят восстановить мощности предприятия до необходимого уровня и подготовиться к системным изменениям, которые произойдут в научно-производственном комплексе Дзержинска в ближайшие годы», – сказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

Ростех вместе с региональными и федеральными властями прорабатывает вопрос о создании в Дзержинске индустриального парка. На его площадях разместится научно-производственное объединение, куда войдут Завод имени Свердлова и ГосНИИ «Кристалл». Планируется привлечь и других резидентов. В настоящий момент формируется техническое задание, идет подготовка к проектированию площадки. Начало строительства запланировано на 2020 год.

В новом комплексе «Кристалл» будет курировать научную часть работы и сохранит незначительную долю производства, основные производственные задачи будут переданы Заводу имени Свердлова. На базе института будет создан центр малотоннажной химии, который сосредоточится на разработке технологических процессов синтеза бризантных взрывчатых веществ и составов на их основе. Центр продолжит выполнять гособоронзаказ, но при этом долю производства гражданской продукции планируется существенно нарастить.