Системные операторы Украины и Польши заключили договор об оказании аварийной взаимопомощи

Системные операторы Украины – Укренерго, и Польши – Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), заключили договор о поставках электроэнергии в рамках оказания аварийной взаимопомощи. Это первый подобный документ, подписанный Укренерго с системным оператором-членом Европейской ассоциации системных операторов (ENTSO-E).

Договор, подписанный Укренерго и PSE 5 августа 2019 г., регламентирует вопросы обмена электроэнергией между энергосистемами двух стран в целях предотвращения или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, определяет условия, а также механизмы и процедуру предоставления помощи в аварийных ситуациях. Договором установлено, что поставки электроэнергии в аварийных ситуациях будут осуществляться по межгосударственной ВЛ 220 кВ «Львів - Замость». Заключение договоров об оказании аварийной взаимопомощи с пограничными странами в целях создания дополнительных резервных механизмов, обеспечивающих надежность функционирования энергосистем, предусмотрено общими правилами ENTSO-E.

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