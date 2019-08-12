 
Подписаться на новости
За рубежом

Системные операторы Украины и Польши заключили договор об оказании аварийной взаимопомощи

Системные операторы Украины и Польши заключили договор об оказании аварийной взаимопомощи

12 августа 2019, 15:40
Рубрика: За рубежом
Метки: УКРЕНЕРГО, ENTSO-E
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

202 просмотра

Системные операторы Украины – Укренерго, и Польши – Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), заключили договор о поставках электроэнергии в рамках оказания аварийной взаимопомощи. Это первый подобный документ, подписанный Укренерго с системным оператором-членом Европейской ассоциации системных операторов (ENTSO-E).

Договор, подписанный Укренерго и PSE 5 августа 2019 г., регламентирует вопросы обмена электроэнергией между энергосистемами двух стран в целях предотвращения или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, определяет условия, а также механизмы и процедуру предоставления помощи в аварийных ситуациях. Договором установлено, что поставки электроэнергии в аварийных ситуациях будут осуществляться по межгосударственной ВЛ 220 кВ «Львів - Замость». Заключение договоров об оказании аварийной взаимопомощи с пограничными странами в целях создания дополнительных резервных механизмов, обеспечивающих надежность функционирования энергосистем, предусмотрено общими правилами ENTSO-E.

Официальный сайт НЕК «Укренерго»

Компания: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Австралия создает фонд для поддержки цифровых решений и инноваций в сфере энергетики
Системный оператор Украины подписал кредитное соглашение с ЕБРР на € 149 млн в целях модернизации сетевой инфраструктуры
ISO-NE оценил динамику цен на электроэнергию в июне 2019 г.
ISO-NE принял решение о подготовке первого конкурсного проекта в рамках сетевого строительства
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно